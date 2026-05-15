Logixs lanza ADA, primera plataforma agéntica española que une negocio y software en un mismo flujo - LOGIXS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de mayo de 2026.- La adopción de la inteligencia artificial por parte de las compañías españolas crece a pasos agigantados, pero su implementación a gran escala sigue siendo todo un desafío. Según datos de Eurostat, sólo el 20% de las empresas españolas con al menos diez empleados integraron herramientas de IA en sus procesos de trabajo en 2025. La falta de equipos experimentados para su ejecución técnica se ha consolidado como la principal barrera para su adopción.

Esta situación se agrava al analizar lo que ocurre dentro de los propios equipos de desarrollo. Según la boutique tecnológica Logixs, los equipos técnicos dedican hasta el 80% de su tiempo a tareas de menor valor añadido como procesos de documentación, pruebas, revisiones o coordinación, mientras que el mercado exige una velocidad de entrega que los modelos tradicionales no pueden sostener. Y aunque en los últimos años han proliferado herramientas de IA para el desarrollo de software, la mayoría se limita a la fase de coding, es decir, el 20% del ciclo real de un proyecto. El 80% restante sigue siendo manual, lento y depende de perfiles técnicos difíciles de contratar.

Para dar respuesta a esta problemática, Logixs, una de las principales boutiques tecnológicas de origen español, pionera en ofrecer soluciones de IA generativa, ha lanzado ADA, la primera plataforma española que cubre el ciclo completo del software con inteligencia artificial: desde entender el negocio del cliente hasta entregar el producto. Frente a los copilotos de código, que únicamente asisten al desarrollador en la fase de coding, y los agentes individuales que generan tareas aisladas sin visión de proyecto, ADA es un sistema multiagente autónomo formado por dos equipos coordinados: por un lado, cuenta con agentes analistas que mapean la compañía, sus procesos y sus reglas de negocio implícitas, y por otro, despliegan agentes de desarrollo especializados por dominio que trabajan en paralelo, se comunican entre sí y resuelven bloqueos entre tareas.

“En los tiempos tan convulsos y acelerados que vivimos, en los que hace tres meses casi nadie usaba modelos de Claude o Sora, atarse como compañía a un único LLM puede ser un error estratégico que llegue a condicionar todo a medio plazo. Por ello, creamos ADA con un enfoque LLM agnostic, es decir, usa los mejores modelos según la tarea que haya que ejecutar, y los confronta entre ellos para auditarse y validarse”, apunta Francisco Moreno Balboa, CEO y fundador de Logixs.

Diseñada para reducir el coste por tarea hasta un 95% y acortar los tiempos de entrega en 2-4 semanas, la plataforma opera tanto en entornos on-premise como en cloud bajo control del cliente, adaptándose a los requisitos de cada cliente, lo que la convierte en la opción de referencia para sectores regulados y entornos enterprise donde la exposición de código sensible a nubes externas no es una opción. “Con ADA, hemos conseguido reducir drásticamente los tiempos, gracias a agentes que trabajan en paralelo, validan cada entrega de forma automática y eliminan los tiempos muertos de coordinación, documentación y revisión, que hoy se llevan gran parte del esfuerzo y tiempo del equipo técnico”, explica Francisco Moreno Balboa.

De la necesidad de compañía a la producción del software

ADA opera en cinco fases secuenciales. En primer lugar, la plataforma aprende el negocio del clientecon los que crear agentes especializados que entiendan el contexto empresarial concreto, no un modelo genérico. A partir de ahí,ya sea por voz, texto o a través de un documento, y ADA consulta a sus agentes de dominio, detecta ambigüedades, solicita clarificaciones y genera tickets estructurados listos para aprobar.

Con las tareas definidas, los agentes especializados arrancan su tarea en paralelo. Cada uno en su área, comunicándose entre sí para resolver las diferentes problemáticas encontradas y respetando las normas y estructura de código propias de cada empresa. Una vez completado el desarrollo, entra en juego uno de los elementos más diferenciales de ADA, un sistema de validación automático que evalúa cada entrega con criterios fijos (tests, seguridad, patrones, cumplimiento normativo…) y criterios de dominio específicos del negocio del cliente. Si la entrega no alcanza un scoring mínimo del 90%, el sistema repite el proceso automáticamente hasta superarlo.

Finalmente, un agente independiente garantiza que todos los agentes lleguen a una conclusión común antes de dar por válido cualquier resultado. Solo entonces el resultado queda listo para la revisión final del equipo humano, acompañado de toda la documentación. De esta manera, cada línea de código, cada decisión y cada validación queda trazada desde la necesidad original hasta su integración en el sistema, estando disponible para auditorías y procesos de compliance.

Una alternativa europea para entornos regulados

ADA está diseñada para responder al marco regulatorio europeo en el que ya operan las grandes empresas. El AI Act exige trazabilidad, supervisión humana y gestión documental de los sistemas de IA; el RGPD restringe el tratamiento de datos personales en infraestructuras fuera de la UE; y normativas sectoriales como DORA, NIS2 o el cumplimiento bancario y de defensa imponen requisitos estrictos de soberanía sobre el código y los datos. “Frente a las plataformas estadounidenses que solo ofrecen modelos en cloud cerrado, ADA puede desplegarse íntegramente on-premise o en entornos cloud bajo control del cliente, manteniendo el código sensible dentro del perímetro de la organización y registrando cada decisión en un log auditable de extremo a extremo”, afirma el CEO de Logixs.

Esta tecnología está diseñada para los escenarios más habituales en entornos enterprise: desde proyectos creados desde cero, hasta migraciones de sistemas legacy a arquitecturas cloud-native o cambios entre tecnologías y frameworks. La plataforma cubre stacks como Salesforce, Oracle, SAP o SaaS, entre otros.

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