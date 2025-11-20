LUCAS FRANCO ABOGADOS refuerza la defensa técnica ante denuncias falsas de violencia de género

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2025.-

LUCAS FRANCO ABOGADOS, despacho penalista con amplia experiencia en la defensa de derechos fundamentales, considera esencial abordar con rigor y objetividad el fenómeno de las denuncias falsas en materia de violencia de género y agresiones sexuales.

La firmeza del ordenamiento jurídico en la protección de las víctimas reales de violencia debe convivir con un escrupuloso respeto por los principios de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Sin embargo, en los últimos años, se ha constatado un uso instrumental de determinados procedimientos penales vinculados a violencia de género como mecanismo para influir o mejorar posiciones procesales en litigios de familia, especialmente en el ámbito de divorcios o custodias.

Estas conductas, además de constituir un perjuicio grave para quienes son falsamente acusados, deterioran la credibilidad del sistema de justicia y erosionan la confianza pública en la tutela penal destinada a proteger a las verdaderas víctimas. La Ley contempla y sanciona expresamente las denuncias falsas y la simulación de delitos con el fin de salvaguardar la integridad del proceso penal y garantizar la protección de todas las partes implicadas.

No obstante, en la práctica, muchas de las personas, en su mayoría hombres, que sufren las consecuencias de un proceso iniciado a partir de una denuncia infundada, afrontan una situación de difícil encaje moral y procesal. Con frecuencia, el desgaste personal, social y económico provocado por este tipo de procedimientos impide que posteriormente se ejerciten acciones de defensa del honor o de reclamación por los daños derivados del uso abusivo del proceso penal. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de reivindicar un mayor equilibrio de garantías y una auténtica igualdad de armas procesales entre las partes.

Desde LUCAS FRANCO ABOGADOS, como despacho especializado en derecho penal – delitos de violencia de género y agresiones sexuales- asumimos una defensa integral y técnica de quienes sufren las consecuencias de una denuncia falsa de violencia de género o agresión sexual. Su trabajo se centra en garantizar una estrategia procesal sólida basada en la prueba, el respeto a los derechos constitucionales y el restablecimiento del honor y la reputación de nuestros clientes.

El despacho mantiene su compromiso con una justicia equilibrada, en la que la defensa de los inocentes y la protección de las víctimas auténticas sean principios igualmente prioritarios y compatibles dentro de un Estado de Derecho.

Emisor: lucas franco abogados

Contacto

Contacto: lucas franco abogados

Número de contacto: 600858686