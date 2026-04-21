Lyo Chef PRO, el liofilizador profesional creado para la nueva cocina gastronómica - Grupo Horeca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.-

La Liofilización se ha convertido en una de las técnicas más valoradas por la gastronomía moderna. Permite conservar sabor, color, textura y propiedades del alimento durante largos periodos de tiempo, abriendo un enorme abanico de posibilidades tanto en cocina creativa como en pastelería, coctelería o producción artesanal. En este contexto, GrupoHoreca presenta el nuevo Lyo Chef PRO, un liofilizador profesional desarrollado específicamente para el sector gastronómico. Un equipo diseñado para responder a las necesidades reales de cocinas, obradores, laboratorios culinarios y espacios de producción que buscan trabajar con máxima precisión, sin la complejidad ni el elevado coste de los equipos industriales o de laboratorio.

A diferencia de otros sistemas del mercado, el Lyo Chef PRO ha sido concebido desde el inicio para un uso exclusivamente gastronómico. Su funcionamiento intuitivo, su gran capacidad de producción y su facilidad de mantenimiento lo convierten en una herramienta ideal para chefs, reposteros, cocteleros, obradores y empresas de alimentación que desean incorporar la liofilización a su trabajo diario.

Uno de los grandes avances del Lyo Chef PRO es su pantalla táctil de última generación, desde la que el usuario puede controlar todos los parámetros del proceso de forma sencilla e intuitiva. El equipo incorpora programas automáticos preconfigurados según el tipo de alimento, facilitando el trabajo incluso a usuarios sin experiencia previa.

Además, permite crear programas completamente personalizados, con hasta 12 etapas distintas y capacidad para almacenar hasta 20 recetas en su memoria interna. Una de sus funciones más destacadas es que el usuario puede modificar tiempos, temperaturas o parámetros de trabajo sin necesidad de detener el proceso, evitando pérdidas de tiempo y optimizando la producción.

El Lyo Chef PRO incorpora también una sonda externa que permite controlar la temperatura en el interior del alimento, un aspecto fundamental para conseguir una liofilización homogénea y repetible. Gracias a esta precisión, el equipo permite trabajar frutas, verduras, carnes, pescados, platos preparados, postres, hierbas aromáticas, snacks, toppings, ingredientes para coctelería o productos destinados a conservación de larga duración.

Su estructura incorpora 7 bandejas calefactables extraíbles, compatibles con formato Gastronorm 1/2 y 1/4, permitiendo una gran flexibilidad de uso y una superficie total de secado de 0,73 m. La capacidad de carga alcanza hasta 7 kg por ciclo, lo que convierte al Lyo Chef PRO en una solución muy eficiente tanto para pequeñas producciones artesanales como para cocinas profesionales con mayor volumen de trabajo.

Otro de los aspectos más valorados del nuevo Lyo Chef PRO es su sistema inteligente de avisos y autodiagnóstico. El equipo detecta incidencias, informa al usuario mediante mensajes claros y propone soluciones automáticas, facilitando enormemente el uso diario y reduciendo el riesgo de errores.

La máquina incorpora además funciones avanzadas como:

-Gestión inteligente del vacío

-Sistema de detección individual de estantes calefactables

-Alarma por exceso de hielo

-Sistema de descongelación forzada

-Función de pausa para comprobar el producto sin perder la programación

-Actualización de software mediante USB

-Selección de idioma en castellano, inglés, italiano, francés y chino

Todo el conjunto se apoya en una robusta estructura de acero inoxidable, con puerta transparente ultrarreforzada, conexiones laterales para facilitar la instalación y acceso cómodo a todos los componentes para mantenimiento y servicio técnico.

El Lyo Chef PRO incorpora una bomba de alto vacío de doble ciclo capaz de alcanzar un vacío máximo de 0,5 mbar, garantizando una extracción de humedad rápida, uniforme y de alta calidad. A ello se suma un consumo aproximado de tan solo 18 kWh por ciclo, equivalente a unos 2,16 euros, lo que lo convierte en una de las soluciones más eficientes y competitivas de su categoría.

Con unas dimensiones de 70 x 72 x 100 cm, alimentación a 220-230 V y una potencia de 1,87 kW, el nuevo Lyo Chef PRO se integra fácilmente en cualquier cocina profesional.

GrupoHoreca comercializa este equipo con 12 meses de garantía y servicio técnico oficial con asistencia telefónica, ofreciendo además asesoramiento personalizado para ayudar a cada cliente a sacar el máximo partido a la liofilización.

Con el nuevo Lyo Chef PRO, la liofilización deja de ser una técnica reservada a grandes industrias o laboratorios y pasa a estar al alcance de la hostelería profesional, permitiendo desarrollar nuevos productos, ampliar la vida útil de los alimentos y crear elaboraciones únicas con una calidad excepcional.

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