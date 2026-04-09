MADRID LEADERS FORUM presenta su cuarta edición centrada en el liderazgo en la era de la IA

Representantes de las instituciones en la presentación de MLF - MLF

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID LEADERS FORUM 2026, el foro empresarial más importante de la Comunidad de Madrid, ha presentado oficialmente su cuarta edición, reuniendo a representantes institucionales, directivos y empresas líderes, de cara a su celebración el próximo 12 de mayo en el Auditorio Mutua Madrileña

Madrid, 9 de abril de 2026.- Bajo el lema "Liderar en la era de la IA", esta edición pondrá el foco en los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial plantea al liderazgo empresarial, en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la evolución de los modelos de negocio.



El acto contó con una destacada representación institucional, con la presencia de Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Engracia Hidalgo, delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid; y Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.



La presentación de esta cuarta edición corrió a cargo de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE, quien destacó la relevancia del enfoque elegido para este año: "El lema de esta cuarta edición de Madrid Leaders Forum sitúa en el centro dos conceptos que son hoy inseparables: liderazgo e inteligencia artificial". Asimismo, subrayó el impacto transformador de esta tecnología en el ámbito empresarial: "La inteligencia artificial no es solo una tecnología más. Está redefiniendo la manera en la que se trabaja. Permite ganar eficiencia, optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y reforzar la relación con los clientes. Pero, al mismo tiempo, exige fortalecer capacidades humanas clave como la creatividad, la empatía o el pensamiento crítico".



El encuentro reunió también a ejecutivos y responsables de algunas de las principales compañías que impulsan esta iniciativa, como MASORANGE, IBERIA, EUROFIRMS GROUP, DXC Technology, IBERCAJA, EMT Madrid, Invest In Madrid, LOGNEXT, GDOCE y STARMADRID entre otros, que refuerzan el respaldo empresarial a este foro de referencia.



Sobre MADRID LEADERS FORUM 2026

La cuarta edición del Madrid Leaders Forum se celebrará el 12 de mayo en el Auditorio Mutua Madrileña, reuniendo a líderes empresariales y referentes institucionales para analizar los grandes retos del liderazgo en la era de la inteligencia artificial. Bajo el lema "Liderar en la era de la IA", el foro abordará cómo la tecnología, la innovación y la gestión del talento están transformando la forma de liderar en todos los sectores.



Tras las exitosas ediciones de 2022, 2023 y 2025, la convocatoria de 2026 concentrará a más de 500 directivos y profesionales de diferentes puntos de España, que se darán cita en una jornada única, inspiracional y motivadora.



MLF es una iniciativa privada impulsada por CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y MB Comunicación, con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid.

Contacto

Emisor: MADRID LEADERS FORUM

Nombre contacto: Rodrigo Gutiérrez

Descripción contacto: Camba Comunicación SL

Teléfono de contacto: 911783579