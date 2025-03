Mail Boxes Etc. cierra 2024 con 10 nuevas aperturas en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional franquiciadora de servicios para empresas Mail Boxes Etc. (MBE) culmina el año 2024 con un total de 10 nuevos centros, consolidando así su expansión a nivel nacional, reforzando su red y evidenciando la rentabilidad de su modelo de negocio y la calidad del servicio que brinda a sus clientes

Barcelona, 4 de marzo de 2025.- Las últimas cinco aperturas, realizadas en los últimos meses de 2024, elevan a diez el número de nuevos centros MBE inaugurados en España durante ese año. Las nuevas franquicias se ubican en diversas regiones, reforzando la cobertura de la red MBE en puntos clave del país. En concreto, los nuevos centros han abierto sus puertas en:



• Calle Ricote, Nave 9, Molina de Segura, Murcia (30500)



• Rúa Illa de Tambo, 71 D, Poio, Pontevedra (36163)



• Vía Edison 29, Polígono Industrial Tambre, Santiago de Compostela, A Coruña (15890)



• Calle Rubiales 1, Parcela M-I 8.1, Parque Metropolitano Escúzar, Escúzar, Granada (18130)



• Calle Paduleta 55, Oficina 104, Vitoria-Gasteiz, Álava (01015)



Con estas incorporaciones, Mail Boxes Etc. consolida su presencia en varias comunidades autónomas (Murcia, Galicia, Andalucía y País Vasco), acercando sus soluciones logísticas y de mensajería a un mayor número de empresas locales.



La continuidad de las aperturas a lo largo de 2024 pone de manifiesto la rentabilidad y el atractivo del modelo de negocio de Mail Boxes Etc. Cada nueva franquicia es impulsada por emprendedores que han encontrado en MBE una oportunidad de inversión segura, con alto potencial de retorno. El éxito de la marca se sustenta en una propuesta integral de servicios (mensajería, paquetería, micrologística para e-commerce, impresión y marketing) y en el respaldo completo que ofrece al franquiciado, desde la formación hasta el soporte operativo. Este enfoque permite a los franquiciados desarrollar un negocio sólido, incluso en un entorno económico desafiante, gracias a la experiencia y la estructura de una red global consolidada.



En paralelo al crecimiento de la red, Mail Boxes Etc. mantiene un firme compromiso con la calidad en el servicio al cliente. Los centros MBE se distinguen por brindar atención personalizada y soluciones a medida, algo especialmente valorado por las pequeñas y medianas empresas que necesitan externalizar con confianza sus gestiones de logística y comunicación. Con la llegada de estos nuevos centros, las empresas y particulares de cada zona podrán acceder con agilidad a servicios como envíos nacionales e internacionales, gestión de paquetería, logística ecommerce y otros servicios empresariales, contando con la asesoría experta del equipo MBE en cada ubicación. Esta cercanía y profesionalidad aseguran una experiencia satisfactoria para el cliente final, lo que a su vez se traduce en la fidelización de una creciente base de usuarios.



La expansión de Mail Boxes Etc. subraya la solidez de su modelo de franquicia y su relevancia para el tejido empresarial local. La compañía continúa ampliando su red en España, con la firma de 2 nuevos contratos de franquicia en el inicio de 2025, confirmando así su posición como referente en servicios logísticos y de apoyo a empresas a nivel nacional y sentando las bases para un crecimiento sostenido de cara al futuro.







Contacto

Nombre contacto: Dalila García

Descripción contacto: Directora de Marketing MBE

Teléfono de contacto: 933 624 731