Mak Food Company refuerza su control en origen y consolida acuerdos estratégicos con el campo

Control en origen y acuerdos estratégicos con el campo - Mak Food Company S.L

Mak Food Company refuerza su modelo de integración en origen con nuevos acuerdos estratégicos con agricultores de referencia. La compañía da un paso más en su plan de crecimiento sostenible al ampliar su red de colaboración con agricultores estratégicos, fortaleciendo un modelo que prioriza la proximidad, el control en origen y la seguridad alimentaria

Madrid, 24 de febrero de 2026.- Mak Food Company, empresa española especializada en soluciones a base de fruta y vegetales para la industria alimentaria, ha reforzado su modelo de integración en origen mediante nuevos acuerdos estratégicos con agricultores de referencia, con el objetivo de asegurar la calidad, trazabilidad y estabilidad de suministro a largo plazo.



Este enfoque, basado en una relación directa y estructural con el sector primario, permite a la compañía construir una cadena de valor más eficiente y resiliente, conectando el campo con la industria y garantizando a sus clientes industriales una planificación estable, homogeneidad de producto y disponibilidad continua en un entorno de alta volatilidad.



"El origen es una decisión estratégica, no táctica. Controlar la materia prima y construir alianzas sólidas con los agricultores es la única forma de garantizar a la industria seguridad, calidad y capacidad de respuesta global", señala Arturo Cantero, CEO y socio fundador de Mak Food Company.



Con sede en Murcia, Mak Food Company combina conocimiento agronómico, tecnología de transformación e innovación aplicada para desarrollar concentrados, purés y soluciones vegetales a medida para sectores como bebidas, alimentación preparada y nuevas categorías plant-based.



"Nuestro compromiso es muy claro: stock garantizado, calidad constante y rapidez de reacción. El refuerzo de los acuerdos con el origen permite seguir creciendo de forma sostenible junto a los clientes y al propio sector primario", apunta Miguel Ángel Cantero, socio fundador de la compañía.



Mak Food Company continúa así su estrategia de crecimiento basada en la colaboración directa con el sector primario, la eficiencia productiva y el desarrollo de ingredientes naturales de alto valor añadido para la industria alimentaria internacional.



Sobre Mak Food Company

Mak Food Company es una empresa española dedicada al desarrollo y producción de soluciones alimentarias a base de fruta y vegetales. Especializada en concentrados, purés e ingredientes personalizados, integra origen agrícola, tecnología e I+D para ofrecer productos naturales con garantía de calidad, trazabilidad y suministro continuo a la industria alimentaria internacional.

