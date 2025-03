Manel Noguerón presenta los pilares estratégicos de Teiko en una conferencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de marzo

Durante una conferencia clave para el sector financiero, Manel Noguerón, fundador y CIO de Teiko, presentó los pilares estratégicos que guían el modelo de trading de la firma. Su enfoque combina tecnología avanzada, diversificación y una gestión eficiente del riesgo, elementos que han permitido a Teiko destacarse en el mercado

Teiko basa su estrategia en la inversión en activos de gran liquidez, priorizando acciones de compañías con una capitalización de mercado superior a los 10 mil millones de dólares, así como los principales pares de divisas extranjeras. Esta selección garantiza la rápida ejecución de operaciones y minimiza la exposición a fluctuaciones inesperadas del mercado.



Por otro lado, en el trading emplea un modelo de trading basado en inteligencia artificial y estrategias cuantitativas. Su operativa intradía permite gestionar posiciones largas y cortas sin exposición nocturna ni durante los fines de semana, optimizando la estabilidad y reduciendo la volatilidad. Durante la conferencia, Manel Noguerón destacó cómo la combinación de análisis avanzado y tecnología potencia la precisión de sus decisiones financieras.



Sobre el riesgo de inversión, Teiko limita su exposición a un -0.5% por operación y mantiene un promedio de ocho operaciones diarias. Se evita la toma de posiciones en momentos de alta incertidumbre, como antes y después de publicaciones macroeconómicas clave o discursos de bancos centrales. Noguerón resaltó que esta estrategia permite minimizar pérdidas y optimizar la rentabilidad a largo plazo.



Además, promulga la diversificación estratégica para una mayor estabilidad, con un portafolio no correlacionado que incluye estrategias como reversión a la media, seguimiento de tendencias, arbitraje estadístico y de swaps. Estas metodologías, aplicadas en múltiples marcos temporales, refuerzan la estabilidad y reducen el impacto de la volatilidad del mercado.



Finalmente, uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue cuando Noguerón explicó la capacidad de Teiko para mantener una rentabilidad estable. La firma no ha registrado trimestres negativos en los últimos 4.5 años y, desde mayo de 2022, no ha tenido un solo mes a la baja. Además, el gestor del fondo ha realizado una inversión significativa en el mismo, alineando sus intereses con los de los inversores.



Compromiso con la innovación y la generación de Alpha Según Manel Noguerón: "Nuestra estrategia se basa en identificar y aprovechar ineficiencias del mercado mediante una operativa disciplinada y el uso de tecnología avanzada. No buscamos un crecimiento exponencial en los activos bajo gestión, sino una estructura controlada que priorice la rentabilidad sostenible con mínima volatilidad".



Gracias a su enfoque estratégico y su compromiso con la innovación, Manel Noguerón y su equipo en Teiko continúan consolidándose como referentes en el trading cuantitativo, posicionándose a la vanguardia del sector financiero.





