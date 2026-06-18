Manzana Reparada aterriza en el Centro Comercial Puerta de Europa - Manzana Reparada

(Información remitida por la empresa firmante)

Cádiz, 18 de junio de 2026.-

Manzana Reparada sigue consolidando su crecimiento a nivel nacional y anuncia la apertura de su primera franquicia en formato stand dentro de un centro comercial.

La nueva ubicación estará situada en el Centro Comercial Puerta de Europa de Algeciras (Cádiz) y abrirá sus puertas durante el próximo mes de julio, convirtiéndose en un nuevo paso estratégico dentro del ambicioso plan de expansión de la compañía.

Este innovador formato permitirá acercar la marca a miles de visitantes cada semana, ofreciendo los servicios y productos que han convertido a Manzana Reparada en una referencia del sector tecnológico: venta de smartphones, dispositivos Apple, reparaciones especializadas, accesorios y asesoramiento profesional.

La apertura de Algeciras supone un nuevo hito para una empresa nacida en Málaga que continúa creciendo con fuerza mediante un modelo de negocio sólido, rentable y respaldado por años de experiencia en el sector de la telefonía y la tecnología.

"Nuestro objetivo es acercar la tecnología al mejor precio a cada vez más clientes, manteniendo siempre la calidad, la confianza y el servicio que nos caracteriza", destacan desde la dirección de Manzana Reparada.

La llegada al Centro Comercial Puerta de Europa refuerza además el compromiso de la compañía con el crecimiento de su red de franquicias, un proyecto que ya está despertando el interés de emprendedores e inversores de toda España.

Con nuevas aperturas previstas para los próximos meses, Manzana Reparada continúa avanzando en su objetivo de convertirse en una de las cadenas de referencia del sector tecnológico a nivel nacional.

Manzana Reparada: Tecnología al mejor precio garantizado. Más que una tienda, una experiencia de confianza.

Email: Franquicias@Manzanareparada.com