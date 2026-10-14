Más de 50 personas encuentran en el emprendimiento una nueva oportunidad en la Comunidad Valenciana

Emprendedoras - Incubadora CON VALORES

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 14 de octubre de 2026.- Incubadora CON VALORES impulsa, con financiación de la Generalitat Valenciana, un programa que transforma ideas de negocio en oportunidades de futuro para personas que se enfrentan a barreras económicas, sociales y laborales

"¿Y si el próximo gran proyecto empresarial de la Comunidad Valenciana estuviera en manos de alguien que nunca tuvo la oportunidad de emprender?"



El talento está en todas partes. Las oportunidades, no siempre. Y esa es precisamente la realidad que quiere cambiar Incubadora CON VALORES a través de su programa de incubación, formación y mentorización para personas emprendedoras de la Comunidad Valenciana - EMENTI 2026, una iniciativa que acerca formación empresarial, mentoría y acompañamiento profesional a personas que necesitan algo más que una buena idea para construir su futuro.



Porque tener una idea de negocio no debería ser un privilegio reservado a quienes cuentan con recursos económicos, contactos o experiencia empresarial.



Entre marzo y octubre de 2026, la iniciativa acompañó a más de 50 personas emprendedoras de la Comunidad Valenciana, de entre 18 y 60 años, prestando especial atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.



Cuando una buena idea necesita algo más que ganas

La falta de conocimientos empresariales, las dificultades de acceso a herramientas digitales y el aislamiento de las redes profesionales son algunas de las barreras que pueden impedir que una persona transforme sus capacidades en una oportunidad de autoempleo.



EMENTI 2026 nace precisamente para responder a estos desafíos mediante un modelo de emprendimiento inclusivo, práctico y centrado en las personas.



Lejos de limitarse a ofrecer formación teórica, el programa propone un itinerario especializado de 12 sesiones prácticas y mentorías personalizadas, basado en el denominado Método de los 7 Pasos.



A través de metodologías como Lean Startup y Business Model Canvas, las personas participantes trabajan en el desarrollo de sus modelos de negocio, mientras incorporan herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, a través de ChatGPT, para fortalecer sus competencias digitales y productivas.



Todo ello con el acompañamiento de una red de empresarios y profesionales que comparten voluntariamente sus conocimientos y experiencia como mentores.



De aprender a emprender a demostrar que una idea puede funcionar

"Durante el proceso, las personas emprendedoras desarrollan sus propuestas de negocio y trabajan en la validación de sus Productos Mínimos Viables (MVP), una herramienta que permite poner a prueba una idea antes de avanzar hacia su consolidación empresarial" dice Melquiades Lozano, Presidente y Co-fundador de Incubadora CON VALORES.



Este recorrido tendrá uno de sus momentos más relevantes en la fase final del proyecto, con la celebración del CON VALORES Fest y el Pitch Day, un encuentro concebido para conectar a los participantes con inversores y representantes del ecosistema emprendedor.



Durante esta jornada, las personas emprendedoras expondrán los MVP validados en el mercado real y presentarán sus propuestas de negocio, dando visibilidad al trabajo desarrollado durante el programa.



El evento también será un espacio de networking, intercambio de experiencias y conexión con profesionales y organizaciones.



El emprendimiento no termina cuando acaba la formación

El programa contempla una fase posterior de seguimiento y post-incubación, orientada a acompañar la evolución de los proyectos y favorecer su integración sostenible en la economía social y de proximidad.



Esta continuidad responde a una premisa fundamental: el objetivo no es únicamente aprender a crear un negocio, sino disponer de herramientas, conocimientos y conexiones para sostenerlo en el tiempo.



En un contexto donde la digitalización y las redes profesionales tienen un papel cada vez más importante en el emprendimiento, iniciativas como EMENTI 2026 buscan ampliar las posibilidades de participación económica de quienes encuentran mayores dificultades de acceso a estos recursos.



Porque las buenas ideas no deberían quedarse fuera del mercado por falta de oportunidades

Con EMENTI 2026, Incubadora CON VALORES apuesta por un emprendimiento en el que las circunstancias personales no determinen quién puede intentarlo, y en el que la formación, la tecnología y el acompañamiento profesional ayuden a transformar el talento en iniciativas económicas reales.





Contacto

Nombre contacto: Susana Renjel

Descripción contacto: Incubadora CON VALORES

Teléfono de contacto: 722192615