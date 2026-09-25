MDS HIGH QUALITY PREVENTION, galardonada con el Premio Europeo de Tecnologia e Innovacion - AEITI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre.- La innovación de vanguardia y la excelencia en la gestión preventiva se han visto coronadas con uno de los reconocimientos más prestigiosos del continente. El pasado 18 de septiembre, el CEO y fundador de la compañía, D. Moisés Díaz Simón, tuvo el honor de recibir el codiciado Premio Europeo de Tecnología e Innovación, un galardón concedido con el respaldo de AEITI que rinde homenaje a su firme liderazgo y a la incalculable aportación de la empresa en el ámbito de la seguridad y salud en la construcción.

MDS High Quality Prevention: Excelencia y tecnología al servicio de la vida

Gracias al esfuerzo constante, la visión estratégica y la incombustible dedicación de su CEO y fundador, D. Moisés Díaz Simón, MDS High Quality Prevention ha logrado posicionarse con pleno merecimiento como una de las mejores empresas de seguridad en el trabajo tanto de España como de Europa. La firma se erige como un auténtico referente y una organización profundamente comprometida con la protección integral en los entornos laborales más complejos.

Su filosofía empresarial trasciende el mero cumplimiento normativo, integrando sistemas tecnológicos de última generación, auditorías avanzadas y metodologías punteras que anticipan y mitigan los riesgos laborales antes de que se produzcan. Mediante un enfoque donde la innovación se funde con la máxima exigencia técnica, la compañía ha transformado los estándares tradicionales de la construcción, dotando a los profesionales de herramientas de salvaguarda altamente sofisticadas y consolidando una cultura de cero accidentes que la sitúa en la cúspide del sector.

Un galardón de máxima exclusividad

Creado en 2019, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación se ha consolidado como un distintivo de máxima exclusividad y prestigio dentro del ecosistema empresarial. Este reconocimiento nació con la misión inquebrantable de ensalzar a aquellas organizaciones e insignes líderes que impulsan el desarrollo tecnológico y la digitalización inteligente. Al premiar la capacidad de adaptación, la inversión en I+D y la excelencia en los procesos, el galardón certifica que las entidades distinguidas forman parte del selecto grupo de empresas punteras que lideran los avances y marcan el rumbo del futuro económico y empresarial.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Contacto

Emisor: ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INNOVACION

Contacto: ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INNOVACION

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