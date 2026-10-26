Mediadores.es amplía el acceso al requisito MASC y a la mediación con su web en catalán y en inglés

Federico Cadenas Hernández, CEO de Mediadores.es - MEDIADORES.ES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026.

La plataforma ya permite cumplir online el requisito previo exigido por la Ley Orgánica 1/2025 y acceder a un proceso de mediación en tres idiomas.

Madrid, 23 de octubre de 2026. Mediadores.es, la plataforma que permite tramitar online el MASC (el medio adecuado de solución de controversias que la ley exige antes de presentar las demandas civiles y mercantiles), ya está disponible en catalán e inglés , además de castellano. Dos semanas después de su lanzamiento, el pasado 5 de octubre, la plataforma amplía el acceso al requisito MASC y a la mediación.

Todo el proceso está disponible en los tres idiomas: desde la información sobre el procedimiento y las tarifas hasta el formulario para iniciar un expediente.

«Entender el requisito MASC y cumplirlo no debería depender del idioma», explica Federico Cadenas Hernández, abogado, mediador inscrito y CEO de Mediadores.es. «Con la nueva versión, el trámite y la mediación pueden realizarse íntegramente en castellano, catalán o inglés. La mediación es, además, una vía para resolver el conflicto sin llegar a juicio: más rápida, más económica y confidencial. Ampliar los idiomas es ampliar el acceso a ella».

«Tener acceso a la mediación sirve de poco si no se entiende el procedimiento», señala Carlos Molina Blanchar, procurador y mediador de Mediadores.es en Barcelona. «Queremos que el idioma no sea una barrera para cumplir el requisito MASC con garantías ni para resolver un conflicto mediante la mediación. Cada idioma que añadimos acerca la mediación a más gente».

El funcionamiento es el mismo en las tres versiones. El expediente se abre en unos cinco minutos, la invitación se envía mediante entrega electrónica certificada conforme al Reglamento eIDAS y, si la otra parte rechaza la invitación o no responde en 30 días naturales, un mediador inscrito en el Registro del Ministerio de Justicia emite el certificado del intento. El precio tampoco cambia: 110 € más IVA para iniciar el trámite.

La web está disponible en Mediadores.es (castellano), Mediadores.es/ca (catalán) y Mediadores.es/en (inglés).

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Sobre Mediadores.es

Mediadores.es es una plataforma de Mediación y Solución de Conflictos, S.L., con oficinas en Madrid y Barcelona, que permite tramitar online el requisito MASC de la Ley Orgánica 1/2025. Trabaja exclusivamente con mediadores inscritos en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia y emite documentación con trazabilidad completa mediante proveedores cualificados de la Unión Europea. Desde su lanzamiento, la plataforma ha despertado el interés de medios como El Economista, Confilegal y Lawyerpress.

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