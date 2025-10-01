Mediktor lanza AI Medical Agent: triaje digital "más humano" impulsado por la tecnología de Gen AI de AWS

(Información remitida por la empresa firmante)

AI Medical Agent, es una evolución disruptiva que une el rigor del motor clínico de Mediktor con la fluidez de los Large Language Models a través de Amazon Bedrock, la herramienta de LLM de Amazon Web Services (AWS). Con este paso, Mediktor cumple su visión fundacional de ofrecer una tecnología capaz de conversar como un médico y consolida su motor clínico como referente de fiabilidad y rigor

Madrid, 01 de octubre de 2025.-

Mediktor es una solución que guía a los pacientes en el proceso de atención médica y apoya a los médicos en la toma de decisiones. Su sofisticado motor de inteligencia artificial y avatares diseñados a medida, permite mantener conversaciones empáticas y atractivas en varios idiomas. Es su sistema de triaje basado en IA, validado clínicamente, que evalúa síntomas y guía a los pacientes al nivel de atención adecuado. Con la incorporacion de una nueva capa conversacional potenciada por LLM, Mediktor hace la interacción más fluida, natural y empática, manteniendo el rigor clínico.



"El triaje digital es una herramienta clave para cualquier organización del sector salud y exige un equilibrio complejo: Por un lado, los pacientes que esperan experiencias más fluidas, cercanas y en su propio idioma. Por otro lado, los proveedores de salud pública y privada y aseguradoras que demandan rigor clínico, seguridad de datos y cumplimiento regulatorio. El sector se encuentra en plena exploración de LLMs, con muchas pruebas inmaduras que generan riesgos de "alucinaciones médicas" y falta de trazabilidad. Es aquí donde Mediktor ve una oportunidad de lanzar al mercado una solución disruptiva que marca un antes y un después en el triaje digital", explica Cristian Pascual, fundador y CEO de Mediktor.



El enfoque "LLM para conversar, motor clínico para decidir" apunta a un nuevo estándar de triaje. Gracias al lenguaje natural en la conversación con la IA, se fomenta el uso, reduce tiempos y mejora la orientación al nivel asistencial correcto desde el primer contacto. Según Roger Forcada, CTO de Mediktor: "AI Medical Agent ha sido diseñado con la seguridad como prioridad. La nueva herramienta conversa con el usuario de forma más natural y empática gracias al LLM, pero las decisiones médicas siguen estando siempre en manos del motor clínico validado de Mediktor, gracias a la arquitectura de capas que permite separar las diferentes herramientas que componen este producto. Esto significa que no hay riesgo de errores por parte de la IA generativa, ya que esta solo se encarga de facilitar la conversación. Además, cumplimos con las normativas europeas e internacionales de protección de datos y garantizamos que cada evaluación sea segura, precisa y respetuosa con la privacidad del paciente", explica.



Entre los clientes de Mediktor se encuentran seguros médicos, hospitales y sistemas de salud, organismos gubernamentales y de salud pública, y farmacéuticas en más de 35 países y cuenta con certificaciones internacionales (CE/FDA). Uno de esos clientes es F/A/Q Health, conecta con los jóvenes sobre temas delicados relacionados con la salud con un estilo muy auténtico, natural y accesible y ha sido uno de los pioneros en el uso de AI Medical Agent. Para, Jan-Lucas Panskus, Responsable de la plataforma digital de FAQ YOU, "Lanzamos con éxito este Symptom Checker para ITS adaptado a nuestra marca, para que los jóvenes se sienten identificados. Es fácil de usar y fiable, ofrece orientación médica precisa y habla su mismo idioma, como una conversación real. La tecnología y el apoyo de Mediktor fueron fundamentales para que esto fuera posible".



