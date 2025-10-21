Una metodología que transforma la formación online; así aprende la comunidad de Digital Skills Institute

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre.- La formación online ha cambiado la forma en que los profesionales se preparan para el futuro, pero aún enfrenta un gran reto: mantener la motivación. Muchos cursos on-demand acaban siendo una sucesión de vídeos que el alumno mira de forma pasiva, sin apenas implicación ni sensación de progreso. En Digital Skills Institute, este problema se ha afrontado con una metodología completamente diferente, diseñada para mantener el interés, reforzar el aprendizaje y acompañar al alumno en cada paso.

Lejos de los cursos tradicionales basados solo en contenido audiovisual, el Instituto ha creado una experiencia de aprendizaje que combina dinamismo, estructura y cercanía humana. Cada lección está cuidadosamente pensada para generar una sensación de avance continuo. No se trata de “ver vídeos”, sino de participar activamente en un proceso de descubrimiento constante. El resultado es un formato interactivo que los alumnos destacan por su claridad, ritmo y capacidad de mantener la motivación alta de principio a fin.

Los estudiantes que ya han completado cursos de Digital Skills Institute coinciden en que se trata de un modelo diferente: más ágil, más humano y, sobre todo, más efectivo. “Te sientes acompañado, pero sigues a tu ritmo”, señalan muchos. Esta combinación entre autonomía y soporte ha convertido a la metodología de DSI en una de las más valoradas dentro del ámbito de la formación digital en español.

Una estructura pensada para aprender, reforzar y disfrutar

El secreto de esta metodología está en el diseño de cada lección. La estructura habitual de una lección comienza con un vídeo breve y motivacional que presenta los objetivos de aprendizaje y activa la curiosidad del alumno. A continuación, se intercalan textos explicativos con tarjetas interactivas que plantean preguntas, subrayan conceptos clave y permiten verificar si los contenidos se han asimilado correctamente. El mecanismo es muy simple: si al llegar a una tarjeta interactiva el alumno no tiene clara la respuesta, debe repasar los párrafos anteriores o tomarse un descanso.

Este formato activo se completa con tests de autoevaluación y resúmenes visuales que facilitan la retención del conocimiento. Cada pocas lecciones, el alumno encuentra un vídeo de repaso que sintetiza lo más importante y le prepara para avanzar con confianza. Todo está pensado para mantener un ritmo estimulante y evitar la monotonía, uno de los grandes enemigos del aprendizaje online.

Y aunque la mayoría de los cursos on-demand se hacen de manera autónoma, Digital Skills Institute añade un componente de acompañamiento que marca la diferencia: un tutor personal, disponible a través de chat en determinados programas. En el caso del curso Agile con Scrum, por ejemplo, la tutorización se extiende hasta 100 días completos, garantizando que cada alumno pueda resolver sus dudas, consolidar sus conocimientos y avanzar con la seguridad de no estar solo en el proceso.

Agile con Scrum: el curso estrella del Digital Skills Institute

Entre todos los programas, el curso Agile con Scrum se ha convertido en el buque insignia del Instituto y en uno de los más completos de su categoría. Diseñado para quienes quieren dominar el marco ágil más extendido en el mundo, este curso combina profundidad técnica, enfoque práctico y una estructura que engancha desde la primera lección.

Con 83 lecciones, casi 13 horas de formación, 236 tarjetas interactivas, 26 ejercicios de autoevaluación y más de 520 preguntas explicadas, el curso ofrece una experiencia de aprendizaje rica y estructurada. Todo está diseñado para que el alumno asimile los principios y prácticas de Scrum de manera natural, comprendiendo a fondo los tres pilares del framework —transparencia, inspección y adaptación— y sabiendo cómo aplicarlos en entornos profesionales reales.

Durante los primeros 100 días, los alumnos cuentan con el apoyo de un tutor personal que los acompaña a través de un chat directo, resolviendo dudas y guiando el proceso. Al finalizar, obtienen un diploma acreditativo y están completamente preparados para superar —sin coste adicional— el examen de certificación Agile con Scrum de Digital Skills Institute, una acreditación gratuita y sin fecha de caducidad que valida oficialmente su dominio de la metodología.

Además, el curso ofrece acceso ilimitado y todas las futuras actualizaciones, lo que permite revisarlo tantas veces como se desee. Y lo mejor: tiene un precio asequible de 89 euros (IVA incluido), con opción de financiación en tres meses, una ventaja que hace accesible una formación de alto nivel a cualquier profesional del sector digital.

Una fuente de recursos para la formación continua

En la web del Digital Skills Institute no solo se encuentran estos cursos on-demand a precios asequibles, sino también un conjunto de recursos adicionales que amplían la experiencia de aprendizaje. Entre ellos destacan las Unplugged Talks, breves charlas gratuitas y disponibles en abierto, en las que profesionales del sector digital comparten su visión, aprendizajes y consejos para el desarrollo de las soft skills. No requieren registro ni pago, y se pueden disfrutar directamente desde la web o el canal de YouTube del Instituto.

Además, los cursos cuentan con una versión en libro, elaborada por Digital Skills Institute Publishing, pensada para quienes prefieren aprender de manera más pausada o desean disponer de un recurso físico de consulta. Estas ediciones, todavía más asequibles, recogen la misma estructura y contenidos esenciales que los cursos online, convirtiéndose en una herramienta complementaria ideal para reforzar los conocimientos o prepararse para las certificaciones del Instituto.

Con esta variedad de recursos —formaciones on-demand, libros, charlas y certificaciones gratuitas—, Digital Skills Institute demuestra su compromiso con hacer accesible la educación digital de calidad a cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Un programa de afiliados pionero en el sector de la formación en español

Con la excelente acogida del curso Agile con Scrum y el entusiasmo de su comunidad de alumnos, Digital Skills Institute ha lanzado uno de los pocos programas de afiliados de formación disponibles en español. Este programa está abierto tanto a personas como a empresas interesadas en recomendar formación de calidad, avalada por una metodología contrastada y guiada por los valores que definen al Instituto: honestidad, humanidad y humildad.

El propósito es crear una red de colaboradores que compartan la visión de que la formación puede ser inspiradora, rigurosa y accesible. Los afiliados pueden recomendar los cursos, libros y certificaciones del Instituto, participando activamente en la difusión de una nueva forma de aprender y enseñar en el ámbito digital hispanohablante.

Con este paso, Digital Skills Institute refuerza su papel como referente en formación de soft skills y metodologías ágiles, manteniendo vivo su lema: “Inspiración para profesionales del sector digital”. Una frase que resume lo que los alumnos viven en cada curso: motivación, aprendizaje real y el impulso necesario para dejar huella en sus equipos y en su carrera profesional.

