MID Car facilita financiación al 100 % para comprar coche usado en Madrid

Madrid, 13 de Octubre

La compra de un coche de segunda mano no solo implica elegir el modelo adecuado, sino también encontrar una forma de pago que permita mantener la estabilidad financiera personal. Disponer de una financiación flexible resulta clave, ya que permite acceder a vehículos de mayor calidad, distribuir el coste en el tiempo y evitar grandes desembolsos iniciales.

Además, realizar pagos puntuales mejora el historial crediticio y libera liquidez para otros gastos. Esta modalidad se adapta a distintos perfiles, desde particulares hasta empresas, y ofrece la posibilidad de personalizar las condiciones según las necesidades de cada caso.

MID Car, concesionario de referencia en Torrejón de Ardoz, ha incorporado esta solución como parte integral de su oferta de vehículos de ocasión.

Gestión inmediata, sin entrada y sin cambiar de banco

MID Car ha diseñado un proceso de financiación ágil que permite adquirir un coche usado sin necesidad de aportar entrada y con respuesta en menos de 24 horas. El importe puede cubrir hasta el 100 % del valor del vehículo y se ajusta a las capacidades económicas del comprador. A diferencia de otras fórmulas más rígidas, esta propuesta ofrece total flexibilidad en el plazo de pago, incluso hasta 10 años.

Los trámites se realizan sin necesidad de cambiar de entidad bancaria, lo que facilita el proceso. Además, el concesionario pone a disposición un simulador para calcular las cuotas mensuales según importe, duración y condiciones específicas.

La documentación varía según el tipo de cliente —particular, autónomo o empresa—, y se limita a lo estrictamente necesario para garantizar una operación transparente y eficaz. Este proceso contempla también solicitudes sin entrada inicial, y permite presentar documentación alternativa en el caso de clientes sin DNI, incluyendo pasaporte o carnet de conducir más vida laboral, según el perfil del solicitante.

Máxima tranquilidad sobre ruedas: calidad certificada y entrega inmediata

Con más de 15 años de trayectoria, MID Car dispone de un stock en constante rotación compuesto por más de 80 vehículos de ocasión certificados. Cada unidad es revisada de forma exhaustiva en taller y cuenta con libro de mantenimiento actualizado, certificado de estructura sin daños, historial CARFAX y garantía mecánica sin límite de kilometraje por un año. Entre la oferta se incluyen berlinas, SUV, monovolúmenes, industriales e híbridos de marcas como BMW, Citroën, Peugeot o Ford, entre otras.

El concesionario también acepta el coche actual del cliente como parte del pago, lo que posibilita reducir el importe a financiar. El proceso de entrega es rápido, con toda la documentación gestionada por el equipo interno, evitando desplazamientos y esperas innecesarias.

MID Car consolida así su propuesta de valor al facilitar el acceso a vehículos de calidad mediante un sistema de financiación realista, eficaz y adaptado a las necesidades actuales del mercado.

