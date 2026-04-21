MMG, una consultora boutique suiza de gestión en expansión, abre una nueva oficina en España

MMG abre una nueva oficina en España - MMG MANAGEMENT CONSULTING

(Información remitida por la empresa firmante)

Precisión suiza, dinamismo español: MMG, conocida por su enfoque poco convencional en la consultoría de gestión, ha abierto una nueva oficina en España

Madrid, 21 de abril de 2026.- Esta expansión refuerza sus capacidades en innovación, sourcing y delivery, así como su capacidad para apoyar a clientes que operan en toda Europa.

Con oficinas ya establecidas en Zúrich y Viena, MMG desarrolla cada vez más proyectos que abarcan múltiples ubicaciones. La nueva oficina en Barcelona permite a la empresa servir mejor a sus clientes al estar más cerca de sus operaciones, manteniendo al mismo tiempo un modelo operativo único e integrado.

"Nuestros clientes operan a través de fronteras y esperan el mismo nivel de calidad y colaboración en todos los mercados. Desde España podemos asistir a los clientes local-mente sin cambiar nuestra forma de trabajar", afirma Pascal Bänninger, Managing Partner de MMG, quien liderará MMGMC España.

El equipo en España está plenamente integrado en la organización existente de MMG. Los equipos en Suiza, España y Austria trabajan como una única unidad, siguiendo los mismos estándares, cultura y liderazgo. En función de las necesidades de cada proyecto, los equipos pueden estructurarse de forma local o entre distintas ubicaciones.

Barcelona fue seleccionada por su papel como uno de los principales hubs europeos de innovación y tecnología, así como por su acceso a talento internacional. En un entorno tecnológico en constante evolución, estar cerca del talento y de la innovación es más importante que nunca.

Como parte de esta expansión, MMG ha incorporado a Dr. Jorge Yzaguirre, ex consejero delegado de la Bolsa de Madrid y profesor de Finanzas en la Universidad Politécnica de Madrid, como asesor estratégico. Con su amplia red de contactos y su experiencia en los mercados de capitales europeos, desempeñará un papel clave en el desarrollo de MMG en España.

"Durante mi etapa en BME, aprendí a valorar a MMG por sus ideas, sus her-ramientas y su forma de pensar y, tan importante como eso, trabajar con ellos es real-mente un placer", afirma Dr. Jorge Yzaguirre.

Sobre MMG

MMG es una consultora de gestión europea con oficinas en Zúrich, Viena y Barcelona. Combina la agilidad y la atención directa de consultores senior de una boutique con la escala y la ambición de una empresa internacional en crecimiento. Con un enfoque claro en innovación, sourcing y ejecución, MMG ofrece servicios de consultoría a medida, respaldados por una amplia red de especialistas. MMG aborda los retos actuales mediante soluciones innovadoras que combinan creatividad, experiencia, y un toque de frescura.

Para más información: https://www.mmgmc.es

Contacto

Nombre contacto: Pascal Bänninger

Descripción contacto: MMGMC España / Managing Partner

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