El modelo híbrido en business travel; la combinación que las empresas demandan

Durante años, la promesa dominante en business travel fue clara: digitalizar para ganar eficiencia. Las plataformas 100% online simplificaron trámites y redujeron fricciones, pero muchas compañías han descubierto el reverso: cuando hay una incidencia crítica, la tecnología sola no basta. Un vuelo cancelado de madrugada, un cambio de sede del evento con 72 horas de margen o un error en el nombre del viajero a 24 horas de embarcar no se resuelven solo con un botón.
En el otro extremo, las agencias tradicionales que basan su propuesta en atención humana, pero con herramientas rígidas o anticuadas, pierden velocidad, trazabilidad y control de costes. El resultado son equipos frustrados, tiempos de respuesta irregulares y falta de alternativas.
Ese es el punto de inflexión del mercado: las empresas demandan una solución que no las obligue a elegir entre una plataforma brillante sin respaldo humano o una atención cercana sin capacidades digitales. La necesidad es clara: contar con ambas.
Qué es el modelo híbrido en viajes corporativos
Modelo híbrido = tecnología líder (APP, integraciones, reporting) + soporte humano con atención personalizada + servicio 24/7.
Autogestión cuando conviene: herramientas de autorreserva (OBTs) fáciles de usar, con política de viajes integrada, tarifas negociadas y aprobaciones.
Acompañamiento cuando importa: agentes reales que conocen cada cuenta, con criterio para resolver incidentes, optimizar itinerarios y negociar alternativas ventajosas.
Gobernanza y datos: reporting en tiempo real, KPIs acordados, visibilidad del gasto por centro de coste y seguimiento de ESG (huella de carbono, proveedores sostenibles).
Flexibilidad real: posibilidad de reservar a través de la app o con asistencia humana, sin fricciones y bajo una única política, facturación y atención coordinada.
Por qué la combinación gana: beneficios tangibles
Elección del modo de trabajo
El cliente puede decidir si prefiere realizar sus reservas mediante la autoherramienta online o contactar directamente con un agente especializado, que facilita opciones de horarios, precios y combinaciones.
Continuidad operativa
La plataforma agiliza los procesos de reserva estándar un 60–70%, mientras que el equipo humano resuelve el 100? los casos críticos (cancelaciones, huelgas, overbooking, cambios complejos).
Ahorro y control
Las autoherramientas integran contenido amplio (GDS, NDC, tarifas corporativas), complementado por consultores que detectan oportunidades de ahorro y recomiendan rutas u hoteles con mejor ROI.
Experiencia del viajero
Menos correos, mayor autonomía y la tranquilidad de contar con atención disponible cuando surgen imprevistos. Esto impacta directamente en la productividad y la satisfacción interna.
Cumplimiento y trazabilidad
Política adaptada a las necesidades de cada empresa, aprobaciones configurables, límites de gasto y auditoría completa. Datos fiables para finanzas y compras, sin hojas de cálculo paralelas.
Escalabilidad
Un sistema funcional tanto para una pyme de 20 viajeros como para una multinacional con cientos de usuarios y múltiples sedes.
El valor diferencial de IN OUT TRAVEL & EVENTS
En un mercado con soluciones homogéneas, IN OUT ofrece una ventaja objetiva:
Única agencia que opera con las 4 OBTs líderes del mercado.
Esta estructura permite seleccionar la plataforma que mejor se ajusta a la política, el tamaño y los procesos de cada empresa, logrando rapidez de adopción, menor curva de aprendizaje y máxima adecuación funcional.
Soporte humano real 24/7, 365 días.
Equipos basados en Madrid, Barcelona y Lisboa que gestionan cuentas con conocimiento y criterio. Sin bots ni derivaciones infinitas.
Servicio personalizado con agentes expertos.
Atención inmediata por parte de profesionales especializados en viajes corporativos.
Metodología de implantación y mejora continua.
Diagnóstico → selección de OBT → configuración y formación → soporte proactivo → optimización mediante KPIs de ahorro, experiencia y cumplimiento.
Cobertura integral.
Servicios de business travel, MICE e incentivos, con capacidades de comunicación y producción para eventos. Un único partner, un único SLA.
Sostenibilidad y reporting ESG.
Certificación Biosphere, selección de proveedores responsables e informes de huella de carbono por empresa o usuario.
Minicaso: el día que la tecnología necesitó a las personas
Contexto: una empresa con 17 viajeros debía desplazarse a un congreso europeo. Tres días antes, la sede del evento cambió de ciudad por motivos climáticos.
Acción: la OBT reubicó automáticamente gran parte de los vuelos. El equipo de IN OUT negoció penalizaciones, cerró cupos hoteleros nuevos y organizó transfers puerta a puerta.
Resultado: el 100% los asistentes llegó a tiempo y la empresa evitó sobrecostes significativos gracias a la intervención humana.
Conclusión: la plataforma ejecuta; las personas optimizan y salvan el margen.
Conclusión: el futuro es híbrido
El viaje corporativo ha evolucionado. La eficiencia real surge del equilibrio entre tecnología que simplifica y personas expertas que resuelven, optimizan y acompañan.
El mercado avanza hacia el modelo híbrido: autonomía digital combinada con soporte humano disponible cuando más se necesita. Cada vez más empresas exigen a sus partners de viajes trabajar con autoherramientas, sin renunciar al valor de la atención personalizada.
IN OUT TRAVEL & EVENTS representa ese equilibrio: cuatro OBTs líderes para adaptar la experiencia a cada cliente y un equipo que responde los 365 días del año. Esa es la combinación que las empresas demandan hoy y la que seguirá diferenciando a quienes convierten el viaje en una ventaja competitiva.
Sobre IN OUT TRAVEL & EVENTS
Agencia híbrida con más de 27 años de experiencia y presencia en Madrid, Barcelona y Lisboa. Especialista en business travel, eventos e incentivos. Certificación Biosphere. Miembro de redes globales. Tecnología + Personas.
