Del móvil a la biometría, métodos de pago que dominarán en 2025, según Oney

(Información remitida por la empresa firmante)

El BNPL, los NFC, los pagos biométricos o las criptomonedas, son algunos de los que desbancarán a los métodos tradicionales actuales

Madrid, 25 de febrero de 2025.- La transformación digital está redefiniendo la forma en que los consumidores realizan transacciones. Desde las tarjetas de crédito hasta las billeteras digitales, pasando por la biometría y las criptomonedas. De lo que no cabe duda, es que el ecosistema de pagos está experimentando una transformación impulsada por la digitalización, y las nuevas demandas de los consumidores que buscan una mayor comodidad, rapidez y seguridad.



En este sentido, según un informe realizado por Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, 1 de cada 4 españoles utiliza ya el método de pago "Compra Ahora, Paga Después" (BNPL, por sus siglas en inglés) en sus compras. Además, existen otras formas de pago que están desbancando a las clásicas tarjetas de crédito y débito y al dinero en efectivo como:



• Tecnología NFC. Esta tecnología, que permite hacer pagos con el teléfono móvil, tiene numerosas ventajas: la seguridad con la que cuentan los dispositivos para evitar el acceso no autorizado, no comparten la información de la tarjeta, se pueden hacer pagos aunque no dispongas de conexión a internet e incluso puedes tener acceso a diferentes tarjetas sin llevarlas todas consigo.



• Pagos biométricos. Se trata de un sistema de pago mediante el cual se realiza un pago al identificar el rostro o la huella dactilar del cliente y automáticamente se hace un cargo en su tarjeta para hacer efectivo el pago.



• Pagos por QR. Estos pagos permiten a los usuarios realizar transacciones simplemente escaneando un código con la cámara de su teléfono móvil y confirmando el pago a través de una aplicación bancaria o billetera digital. Este método, cada vez más popular, destaca por su rapidez, seguridad y facilidad de uso, eliminando la necesidad de efectivo, tarjetas físicas o datáfonos.



• Criptomonedas. El uso de criptmonedas como método de pago está en creciendo mucho, especialmente en sectores como el comercio electrónico, la tecnología o los servicios financieros. A través de billeteras digitales, los usuarios pueden realizar pagos sin intermediarios bancarios y con mayor privacidad.



• Pagos en línea. Las plataformas de pago en línea permiten realizar transacciones de forma rápida y segura sin necesidad de introducir los datos de la tarjeta en cada compra. Ofrecen opciones como pagos entre particulares, compras en e-commerce y suscripciones. Su principal ventaja es la seguridad, ya que utilizan cifrado, autenticación en dos pasos y protección contra fraudes, además de ofrecer garantías de reembolso en caso de disputas.



Salvador Loscertales, Director General de Oney España, señala que "la evolución de los métodos de pago refleja una clara tendencia hacia la digitalización y la optimización de la experiencia del usuario. La creciente adopción de soluciones como el BNPL, los pagos biométricos, las criptomonedas o el escaneo de códigos QR demuestra que los consumidores buscan cada vez más opciones que ofrezcan comodidad, seguridad y flexibilidad".



A medida que la tecnología avanza, el futuro de los pagos estará marcado por la integración de soluciones aún más intuitivas y eficientes, redefiniendo por completo la forma en la que se gestionan las transacciones diarias.



Emisor: Oney

Contacto

Nombre contacto: Asunción Aparicio Díaz

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 610085559