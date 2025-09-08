Murcia estrena asador en el centro con carnes ibéricas y de ternera de Abrasador

(Información remitida por la empresa firmante)

El jueves 4 de septiembre abrió sus puertas Asador Las Brasas de las Tascas, un nuevo restaurante en pleno centro de Murcia que apuesta por carnes de ternera y cerdo ibérico de crianza propia de la marca Abrasador. La apertura contó con la presencia del socio fundador de carnes Abrasador, Julio Ramírez, junto a su equipo de asesores gastronómicos, y reunió a numerosos clientes que disfrutaron de una carta innovadora y exclusiva

Murcia, 08 de septiembre de 2025.-

Murcia estrena asador con el sello de calidad Abrasador

La capital murciana cuenta desde el pasado jueves con un nuevo espacio gastronómico especializado en carnes a la brasa. Se trata del Asador Las Brasas de las Tascas, un proyecto liderado por Genaro Rodríguez, que arranca con el respaldo de Carnes Abrasador, empresa familiar con ganadería propia.



"Muy contentos de tener por fin un restaurante con carnes Abrasador en el centro de Murcia", afirmó Julio Ramírez, socio fundador de la marca, durante la inauguración. "El local tiene todos los ingredientes para el éxito: una carta diferente, producto de calidad que sorprenderá al cliente y un equipo comprometido", añadió.



Por su parte, el propietario, Genaro Rodríguez, destacó el apoyo recibido en el proceso:

¿Cómo fue la ayuda de Abrasador en la apertura? "La ayuda ha sido increíble, se ocuparon de todo: desde la recepción de pedidos y la colocación en cámaras hasta la preparación de los platos y la formación del personal de sala. Incluso nos resolvieron dificultades técnicas con el TPV. Me han transmitido tranquilidad porque he visto lo bien que lo han organizado y hasta he podido disfrutar de la inauguración porque ellos se encargaban de todos los preparativos y yo he podido charlar con mis clientes".



La opinión de los clientes

Los primeros comensales subrayaron que Murcia es amante de la carne a la brasa, pero que este asador aporta un valor diferencial con cortes y recetas poco habituales en la zona, como el costillar ibérico a baja temperatura terminado en brasa, el tataki de ternera con praliné de pistacho o los tournedós y entrecots de ibérico.



Un modelo de acompañamiento único

El equipo de Abrasador acompañó al restaurante en todo el proceso de arranque:



1. Visita a la ganadería y sala de despiece.



2. Asesoramiento en la creación de la carta.



3. Instalación del sistema de brasas.



4. Talleres de formación en cocina y sala.



5. Puesta en marcha de la nueva carta con degustación para clientes de confianza.



Gracias a este acompañamiento, el Asador Las Brasas de las Tascas se presenta como una nueva referencia en la gastronomía murciana, donde la calidad de la carne de crianza propia se convierte en protagonista.



Emisor: Carnes Abrasador

Contacto

Nombre contacto: Julio Ramírez Camino

Descripción contacto: Carnes Abrasador/ Socio Fundador

Teléfono de contacto: 630893522



