Music Business Academy abre la 11ª edición de su Máster en Industria Musical en Madrid

Clase del Máster en Industria Musical de MBAcademy en Madrid - Music Business Academy

(Información remitida por la empresa firmante)

La escuela referente en formación para el negocio musical consolida su programa semipresencial con clases en Madrid y acceso a su plataforma online

Madrid, 28 de mayo de 2026.- Music Business Academy (mbacademy.es) abre las inscripciones para la undécima edición de su Máster Semipresencial en Industria Musical, un programa que ha formado a profesionales que hoy trabajan en sellos discográficos, agencias de management, festivales y promotoras de toda España y Latinoamérica.



La nueva edición arrancará el 26 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta finales de marzo de 2027, con clases presenciales los viernes de 18:00 a 21:00 en Madrid y acceso durante un año a la plataforma online, que incluye los cursos de artista, manager, promotor y marketing musical.



Una industria que demanda perfiles formados

El sector musical español facturó cifras récord en los últimos años impulsado por el streaming, el directo y la internacionalización del talento hispano. Sin embargo, la profesionalización del negocio sigue siendo una asignatura pendiente: gran parte de quienes trabajan en la industria han aprendido de forma autodidacta, en un entorno donde las decisiones estratégicas —contratos, derechos, marketing, gestión de artistas— exigen conocimientos cada vez más técnicos.



Music Business Academy nació para cubrir ese vacío y, once ediciones después, se ha consolidado como una de las formaciones de referencia del sector en español. "Cuando empezamos, en España no existía una formación específica y accesible para quienes querían dedicarse al negocio de la música. Once ediciones después seguimos siendo la opción más accesible del mercado, sin renunciar a tener en el aula a los profesionales que están moviendo realmente la industria", explican Alejandro Montoya y Nicolás Castro, al frente del proyecto.



De alumno a profesional del sector

Entre los casos que ilustran el recorrido del programa destaca el de Alberto González, alumno de la 5ª edición y actualmente Booking Manager en elrow. "Llegué al máster sin contactos en la industria y con muchas dudas sobre cómo entrar. Lo que MBAcademy me dio no fueron solo conocimientos, fue una red de profesionales reales y la perspectiva de negocio que necesitaba. Hoy soy Booking Manager en elrow y echo la vista atrás sabiendo que el máster fue el punto de inflexión", afirma.



Claves del programa



• Formato compatible: clases presenciales viernes 18:00-21:00 en Madrid.



• Acceso completo a la plataforma online durante un año, incluyendo artista, manager, promotor y marketing musical.



• Pago en 4 cuotas sin intereses, sin necesidad de titulación universitaria previa.



• Profesorado en activo procedente de discográficas, festivales, agencias y medios del sector.



Inscripciones abiertas

Las plazas están abiertas para la convocatoria de finales de septiembre de 2026. Toda la información está disponible en www.mbacademy.es/master-industria-musical.



Sobre Music Business Academy

Music Business Academy es una escuela especializada en formación para la industria musical, con sede en Madrid y alumnado en España y Latinoamérica. A lo largo de sus once ediciones ha formado a más de 200 alumnos, posicionándose como una de las opciones de referencia y la más accesible económicamente del mercado español.

Contacto

Nombre contacto: Music Business Academy

Descripción contacto: Departamento Académico

Teléfono de contacto: 613032807