Nace La Calle Creators; UGC real en feed que impulsa alcance, interacción y ventas - La Calle Creators

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Calle | Agencia de Ideas presenta La Calle Creators, una iniciativa que produce contenido real (UGC) para integrarlo en el feed de Instagram de las marcas y hacer crecer su alcance, las interacciones y la conversión.

“La publicidad no ha muerto; se ha transformado. Ya no hay lugar para estrategias que no integren historias reales, creadas por creadores y por la calle. Porque ahora la calle eres tú. Y, si lo piensas, lo somos todos”, afirma David Fernández Giménez, director de La Calle.

¿Qué es La Calle Creators?

Un equipo y una comunidad que ayudan a empresas y creadores a contar experiencias reales sobre productos y servicios, con lenguaje claro y datos comprensibles.

La Calle Creators trabaja en un modelo “Easy”:

Easy para marcas: Guion sencillo, grabación ágil, edición y publicación en sus canales, con datos claros de impacto.

Easy para creadores: Acompañamiento mano a mano para colaborar con grandes marcas de forma natural, transparente y bien pagada.

“Nuestro objetivo es integrarnos en el feed con naturalidad: piezas que se consumen como cualquier otra publicación, pero que acercan y activan. Piezas reales, claras y verdaderas”, añade Fernández.

La Calle Creators

Web: www.lacallecreators.es

Contacto

Emisor: La Calle Creators

Contacto: La Calle Creators

Número de contacto: 615076510