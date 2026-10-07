Nace F+, un ecosistema único, que agrupa por primera vez marcas, proveedores y emprendedores

Web de la plataforma F+ - mundoFranquicia

(Información remitida por la empresa firmante)

Es una iniciativa impulsada y gestionada por mundoFranquicia Corporate. Es una plataforma innovadora en el sistema de franquicias, facilita la interacción entre enseñas consolidadas y startups, empresas de servicios de reconocido prestigio y emprendedores que apuestan por este modelo de negocio

Madrid, 7 de octubre de 2026.- El sistema de franquicias dispone de una nueva plataforma, creada y gestionada por mundoFranquicia Corporate, que es única y diferente a todo cuanto existía en esta modalidad de colaboración empresarial. Se trata de F+, un ecosistema que se articula como un punto de encuentro entre emprendedores, proveedores y marcas franquiciadoras, con el objetivo de que interactúen entre ellos.



La plataforma F+ está integrada por una selección de franquicias de primer orden, de 33 sectores de actividad, con éxito y reconocimiento en el mercado, para así aportar la máxima garantía a los emprendedores, así como por 80 sectores de empresas de servicios profesionales, de reconocido prestigio y valor añadido, tanto para franquiciadores como para franquiciados.



El ecosistema se ha estructurado en tres secciones operativas: F+ Marcas, F+ Emprendedores y F+ Servicios. Al frente de cada una de ellas, mundoFranquicia Corporate ha situado a un equipo ejecutivo encargado de su creación, desarrollo y gestión:



• F+ Marcas: pretende incorporar un directorio de hasta 400 franquicias clasificadas en la totalidad de los sectores de actividad, según criterios profesionales, medibles y objetivos y homologadas por el equipo de consultoría de mundoFranquicia Corporate. Así, los emprendedores podrán optar por franquicias consolidadas que cumplan los requisitos exigidos por la Asociación Española de la Franquicia: tener abiertos al público 4 establecimientos, de los que por lo menos 2 sean franquiciados, y estar desarrollando de forma económicamente solvente la actividad propia del objeto de la franquicia por un período mínimo de 2 años. En todo caso, F+ prevé también la homologación de franquicias startups, que sin llegar a cumplir estos requisitos, sí muestren facetas y enfoques organizativos, asociativos y de negocio acordes a las exigencias del ecosistema.





• F+ Emprendedores: quienes apuestan por formar parte de una cadena de franquicias y opten por entrar a F+ van a estar acompañados gratuitamente por profesionales en todo el proceso, desde que explora las distintas opciones de negocio, hasta que firma el contrato de franquicia, reduciendo riesgos. Así, el emprendedor tiene la opción de crear una cuenta gratuita y acceder a toda la información de las marcas, a sus asistentes virtuales y a un consultor de mundoFranquicia. Y muy especialmente, a condiciones especiales de adquisición de franquicias de las marcas homologadas y de contratación de servicios con los proveedores del ecosistema.



• F+ Servicios: un amplio market place de proveedores para franquicias, seleccionados y homologados por mundoFranquicia Corporate y que pretende clasificar 180 empresas en un total de 80 epígrafes de alto interés de servicio para las cadenas que integran la plataforma y de sus franquiciados.



A su vez, otra de las novedades que incorpora la plataforma es la creación de un fondo de marketing y emprendimiento obligatorio, aportado tanto por las marcas como por los proveedores, para posicionar este ecosistema, con independencia de que, opcionalmente, cualquier enseña pueda realizar su propia campaña de marketing promocional.



En palabras de Mariano Alonso, socio director general de mundoFranquicia Corporate, "con F+ hemos querido ordenar el ecosistema de la franquicia para que funcione mejor para todos, al integrar por primera vez a los tres grandes actores de este modelo de negocio: marcas, emprendedores y proveedores". Además, añade que "es una plataforma que conecta franquicias seleccionadas, emprendedores cualificados y empresas de servicios homologadas, bajo criterios claros, procesos definidos y condiciones negociadas".



Para conocer más al detalle todo lo que aporta F+ al mundo de la franquicia: https://fplus.es/ y https://fplus.com.es/

Contacto

Nombre contacto: Juan Carlos Martín Jiménez

Descripción contacto: ComunicaFranquicias

Teléfono de contacto: 607999866