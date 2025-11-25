Nace IAccionable, la nueva marca que apuesta por una IA aplicada y orientada a resultados

Nace iAccionable, la nueva marca que apuesta por una inteligencia artificial aplicada y orientada a resultados - iAccionable

Madrid, 25 de noviembre de 2025.- El ecosistema digital suma una nueva identidad con el lanzamiento de iAccionable, marca que sustituye a la anterior “Agencia IA” con el objetivo de aportar claridad, diferenciación y enfoque estratégico en el ámbito de la analítica y la inteligencia artificial aplicada.

El cambio responde a un contexto de saturación en el uso genérico del término “Agencia IA”, lo que dificultaba posicionar una propuesta de valor única. Con iAccionable, la compañía busca consolidar una marca sólida, reconocible y alineada con su visión: una IA que se aplica, que genera impacto y que conecta directamente con los objetivos de negocio.

La nueva denominación combina la inicial “i”, que remite tanto a inteligencia artificial como a innovación, con el término “accionable”, que refuerza el compromiso con resultados medibles y soluciones prácticas. El enfoque de iAccionable se aleja del ruido y de las promesas abstractas para centrarse en servicios reales de activación de datos, atribución avanzada, dashboards predictivos y automatización basada en comportamiento.

Con este rebranding, se mantiene la línea operativa y la especialización del equipo, pero se refuerza la marca para afrontar nuevos retos legales, comerciales y de posicionamiento a largo plazo. Además, permite escalar iniciativas de contenido, publicidad y alianzas sin limitaciones de registro o conflicto.

iAccionable inicia así una nueva etapa consolidando su rol como agencia de inteligencia artifical independiente de Clickedge que matiene sus áreas especializadas en Analytics AI, y como agencia analítica IA, ambas centradas en una inteligencia artificial útil, ética y diseñada para acelerar el crecimiento de las empresas desde el dato.

