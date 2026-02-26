Naturalsoft estrena oficinas y refuerza su apuesta por la innovación y la expansión internacional en 2026

Oficina de Naturalsoft - Naturalsoft

Las nuevas instalaciones refuerzan la identidad de la compañía y se convierte en un espacio clave para el desarrollo de proyectos internacionales de software médico

Granada, 26 de febrero de 2026.- Naturalsoft, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el sector salud, anuncia la apertura de su nueva oficina, un espacio concebido bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y diseño consciente, que refuerza la identidad de la compañía y marca un nuevo hito en su estrategia de crecimiento internacional.



Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para minimizar el impacto ambiental, integrando energías renovables, materiales sostenibles y soluciones orientadas al ahorro energético, alineadas con los valores de innovación, responsabilidad y compromiso con el entorno que definen a Naturalsoft.



Este nuevo espacio no solo responde a una apuesta por la sostenibilidad, sino que ha sido concebido como un entorno de trabajo colaborativo, flexible e inspirador, pensado para potenciar la creatividad, el bienestar del equipo y el desarrollo de proyectos internacionales clave previstos para 2026.



La inauguración de la nueva oficina fue también una ocasión especial para reunir a todo el equipo de Naturalsoft, que pudo compartir una velada pensada para celebrar este nuevo comienzo. El evento estuvo ambientado por las excelentes obras del guitarrista José Fermín, que aportaron un ambiente cercano, elegante y cultural, reforzando el carácter humano y creativo de la compañía.



"Esta nueva oficina representa mucho más que un cambio de ubicación. Son una declaración de intenciones: crecer de forma sostenible, cuidar al equipo y crear el entorno adecuado para seguir impulsando proyectos innovadores a nivel internacional", señalan desde la dirección de Naturalsoft.



Con presencia en más de 28 países y una clara vocación internacional, Naturalsoft afronta 2026 con una hoja de ruta centrada en la expansión internacional, el desarrollo de nuevas soluciones de tecnología médica y el fortalecimiento de alianzas estratégicas. Las nuevas oficinas se convierten así en un punto de encuentro clave para equipos multidisciplinares, partners y clientes, reforzando la cultura corporativa y la proyección global de la compañía.



Esta inauguración consolida el compromiso de Naturalsoft con un modelo de crecimiento responsable, sostenible y orientado a las personas, donde el diseño del espacio de trabajo se entiende como un elemento estratégico para la innovación y el futuro de la empresa.



Naturalsoft es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones SaaS para la gestión integral de hospitales, clínicas y centros médicos como clínicas de reproducción asistida, clínicas dentales, policlínicas, etc. (NS-Hospital, NS-Doctor, NS-Dental y VRepro). Con una clara vocación internacional, la empresa apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de la experiencia de profesionales y pacientes a través de la tecnología.

