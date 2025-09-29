Nicols presenta: Los seis anillos que no pueden faltar en una historia de amor

(Información remitida por la empresa firmante)

El anillo de compromiso, anillo de boda, anillo de promesa y más: el significado detrás de las joyas que acompañan cada etapa de la pareja

En España, el 82% de los novios compra un anillo de compromiso con un gasto medio de entre 1.500 y 2.500 euros, según publicaciones de Vogue. Pero el compromiso es solo el inicio.



La elección de un anillo se ha convertido en una experiencia única y personal con el 70% de los compradores, haciéndolo sin experiencia previa y buscando asesoramiento. Hoy, tendencias como el oro amarillo, los diamantes de laboratorio y la personalización marcan el camino de las nuevas generaciones. Por eso, Nicols presenta los seis anillos más especiales para regalar a lo largo de una relación.



Anillo de promesa

Anillo para sellar una promesa o compromiso importante en una relación. Se puede usar para expresar amor, fidelidad o amistad. Los anillos de promesa pueden tener una amplia variedad de diseños.



Anillo de compromiso

El anillo de compromiso es, sin duda, uno de los más icónicos y significativos en una relación. Representa la promesa de un futuro juntos y marca el inicio de un compromiso. En estudios internacionales, más del 90% de las novias declara que recordarán por siempre el momento en el que recibieron este anillo.



Estas piezas suelen tener un diamante como piedra central, aunque también hay opciones con gemas preciosas o diseños más minimalistas y no es casualidad que el anillo de compromiso sea la primera joya de lujo que compran la mayoría de los hombres, según informes de The Knot & The Wedding Report.



Anillo de bodas

También conocido como alianza de boda, es el símbolo supremo del matrimonio. Por lo general está diseñado para complementar el anillo de compromiso. Por su durabilidad y atemporalidad, el oro amarillo se consolida como la opción preferida, especialmente en un momento en que este metal vive un resurgir frente al oro blanco y rosa.



El anillo de pasado, presente y futuro

Conocido también como anillo de tres piedras, es un diseño cargado de simbolismo que representa la historia de la pareja a lo largo del tiempo. Suelen regalarse en ocasiones especiales, como aniversarios o el nacimiento del primer hijo, y son una elección cada vez más popular en España.



Anillo de aniversario

Celebrar los hitos de la relación con un anillo de aniversario es una tradición en auge. Generalmente, estas piezas incorporan tantas piedras como años se conmemoran, con detalles personalizados que evocan recuerdos compartidos. Se suelen regalar en momentos clave como el quinto o el décimo aniversario.



Anillo de eternidad

Símbolo de amor eterno y compromiso inquebrantable. Suele estar adornado con una línea continua de gemas preciosas alrededor del anillo que simbolizan la unión continua. Es un regalo muy popular en el decimoquinto aniversario, aunque también se entrega en otras fechas especiales.



En España, el gasto anual en joyería alcanza los 834 millones de euros, con 150.000 bodas al año que impulsan un sector en el que Nicols reafirma su propósito: crear joyas únicas que celebren el amor y se conviertan en símbolos eternos de cada historia.



