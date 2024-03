La nueva FP del Grupo Educativo UAX, arranca operaciones revolucionando la relación ‘estudiante – empresa’

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de marzo

XTART involucra a las empresas en la co-creación de los programas formativos para mejorar la empleabilidad de los estudiantes en 4 verticales de especialización: tech, business, salud y emergencias y protección civil. Pese a que en 2023 España alcanzó un récord de vacantes de casi 150 mil puestos de trabajo sin cubrir, dos de cada diez españoles con estudios superiores no encuentran empleo. Para el año 2030 las ofertas de trabajo en España requerirán en un 65% competencias de Formación Profesional

Y es que, en los últimos años, se está viviendo una revolución en gran medida provocada por la irrupción de diferentes tecnologías que hacen que el mundo se mueva a un ritmo vertiginoso. Un ritmo para el que las empresas deben estar preparadas, pero que lamentablemente la formación no puede seguir. Es por ello por lo que, gracias a su capacidad de adaptación, plazos formativos más cortos y practicidad, la formación profesional ha comenzado a despuntar, y en los últimos cinco años el número de matriculados en un ciclo formativo ha crecido casi un 20%.



Con el objetivo de revolucionar la relación ‘estudiante – empresa’, arranca operaciones XTART Formación Profesional, el Instituto Oficial de FP perteneciente al Grupo educativo de la Universidad Alfonso X El Sabio y The Valley. Esta nueva propuesta ofrece titulaciones de grado medio y superior en 3 modalidades -online, semipresencial y distancia- con 4 verticales de especialización, en esta fase inicial: tech, business, salud y emergencias y protección civil.



"Para el año 2030 las ofertas de trabajo en España requerirán en un 65% competencias de Formación Profesional (*) y esto, en gran medida, se debe a la adaptabilidad que ofrece. En XTART somos los impulsores de una nueva idea de Formación Profesional. Adaptamos la formación a las necesidades del mercado laboral, co-creando con las propias empresas el plan académico y los itinerarios formativos, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes las habilidades y competencias requeridas por estas y que el proceso de on boarding sea una llave en mano, reduciendo sustancialmente la complejidad en los procesos de captación de talento y mejorando la integración del alumno en su futura empresa. Además, apostamos por el modelo Campus, que genera comunidad entre estudiantes, profesores y empresas", destaca Alejandro Codina Aracama, director general de XTART.



"Asimismo, nuestros orígenes de la mano de las prestigiosas instituciones UAX y The Valley, así como nuestro partner académico McGraw Hill, son aval de la calidad del contenido y el rigor formativo del que hacemos gala para nuestros alumnos. Queremos ser los responsables de que la Formación Profesional ya no sea el plan B de algunos, sino el plan A de muchos", apunta Aracama. "El objetivo es que la sociedad nos perciba como agentes de cambio porque eso es lo que estamos logrando, cambiar, con hechos y resultados, la percepción tradicional de la FP", concluye el directivo.



XTART impulsa los programas de Formación Profesional, con nuevos formatos de aprendizaje y adaptándose continuamente a los avances tecnológicos, que son el motor de transformación del ecosistema empresarial, lo que les permite anticiparse a las necesidades del mercado. Se basa en 4 pilares: tecnología e innovación, empleabilidad, educación personalizada y conexión directa con la empresa y futuros empleadores.



Su oferta académica inicial incluirá 19 ciclos oficiales, de 19 especializaciones conectadas entre diferentes verticales de tecnología, negocios, salud, emergencias y protección civil. Además, cuenta con un ambicioso plan de expansión nacional con previsión de apertura de campus en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Sevilla.







