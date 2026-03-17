El nuevo Scuba V3 de Aiper llega con IA Cognitiva a esta nueva temporada de apertura de piscinas

Scuba V3 - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

Scuba V3 ofrece un mantenimiento diario de la piscina sin esfuerzo gracias a Cognitive AI Navium™ y AI Patrol Cleaning. El dispositivo ya está disponible en la tienda oficial de Aiper y en distribuidores autorizados con un precio especial de 999 €

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes y referente en innovación para el jardín conectado, ha anunciado hoy que Scuba V3, el primer robot limpiafondos esencial del mundo impulsado por IA Cognitiva, ya está disponible para la venta. Diseñado para el mantenimiento diario de la piscina, Scuba V3 proporciona una experiencia de limpieza cómoda, sencilla y eficaz, incorporando la automatización inteligente al cuidado diario de la piscina.



La serie Scuba V integra la tecnología de IA Cognitiva de Aiper, inaugurando una nueva generación de robots limpapiscinas capaces de ofrecer una experiencia sin complicaciones. Gracias a Cognitive AI Navium™ Mode y a AI Patrol Cleaning, el dispositivo optimiza automáticamente la ruta de limpieza, la frecuencia y la potencia de succión tras analizar el entorno específico de cada piscina, incluyendo su tamaño, forma, historial de limpieza e incluso las condiciones meteorológicas. El resultado es una experiencia "set and forget", que permite disfrutar de agua cristalina con el mínimo esfuerzo.



Limpieza impecable sin esfuerzo

Pensado para el mantenimiento diario, Scuba V3 se adapta de forma inteligente al tamaño y la forma de la piscina. Basta con tan solo introducirlo utilizando la app de Aiper. Además, mediante su funcionalidad Cognitive AI Navium™, puede generar planes automáticos de limpieza semanal en función de las dimensiones de la piscina, su historial de uso y las condiciones climáticas.



Con AI Patrol Cleaning, Scuba V3 detecta los residuos y ajusta su recorrido al instante, logrando una limpieza hasta diez veces más rápida e inteligente. Su sistema de planificación adaptativa de rutas VisionPath™ combina visión por IA y sensores dToF para trazar recorridos eficientes, priorizando los residuos visibles y evitando obstáculos y pasadas innecesarias.



Gracias a la función JetAssist™ utiliza una única bomba con chorro lateral para garantizar una limpieza suave y eficiente de la línea de flotación, eliminando la necesidad de frotar manualmente. Sus cepillos dobles, con una potencia de succión de 18170LPH, eliminan y recogen hojas, piedras y suciedad incrustada. Además, el sistema de filtración multicapa MicroMesh™, que incorpora un filtro de 180 micras y una capa ultrafina de 3 micras, retiene arena, algas y partículas diminutas para un acabado realmente impecable.



Diseñado para ofrecer la máxima comodidad, Scuba V3 pesa tan solo 8,2 kg, lo que permite levantarlo fácilmente con una sola mano. El dispositivo se puede activar con un único clic e incorpora una base de carga específica que facilita la recarga automática tras cada sesión de limpieza. Además, al finalizar cada ciclo, el robot regresa a la línea de flotación automáticamente y notifica al usuario a través de la app para que pueda recogerlo cómodamente.



Su protección de datos certificada por TÜV garantiza que toda la información visual se almacena exclusivamente en el propio dispositivo. De este modo, se evita el almacenado o la subida de imágenes a alguna plataforma, ofreciendo tranquilidad total junto a un rendimiento de primer nivel.



"Las soluciones inteligentes y la IA están abriendo nuevas posibilidades en el hogar, y ahora también están transformando el cuidado de la piscina", afirma Richard Wang, CEO de Aiper. "Con Scuba V3 incorporamos la limpieza cognitiva impulsada por IA al mantenimiento diario esencial. Se trata de combinar automatización y diseño para que las personas puedan dedicar más tiempo a disfrutar de la vida junto a la piscina".



Scuba V3 ya está disponible para la compra por un precio especial de 999 €. Puede adquirirse en la web oficial de Aiper y Amazon, y durante este mes en tiendas de Leroy Merlín y El Corte Inglés.



Para más información sobre Aiper, visitar Aiper.com o seguir en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y X.

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Emisor: Aiper

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