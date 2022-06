Nuevo sitio de noticias de empresa AutonomosPymes.press

Autónomos Pymes Asesoría Online SLP anuncia el lanzamiento del nuevo sitio de noticias de empresas, emprendedores y autónomos llamado AutonomosPymes.press

En palabras de Juan Carlos Romero Muñoz, Socio Director, con AutonomosPymes.press surge un nuevo canal de comunicación y difusión de noticias de empresas en España, que ofrece comunicados de actualidad de noticias empresariales de sectores de actividad de la economía española.



A través de AutonomosPymes.press se puede acceder no sólo a noticias de actualidad de empresas, sino que existen muchos otros contenidos para emprendedores y autónomos, con el fin de aportar información en aspectos que afectan a diferentes aspectos de la actividad emprendedora.



De esta manera, las publicaciones que se efectúan en AutonomosPymes.press se organizan en canales de comunicación, como por ejemplo las noticias de actualidad nacional, empresas, emprendedores, negocios y tecnología.



El portal de noticias aspira a convertirse en un referente en comunicación de noticias empresariales a nivel nacional, aportando información de valioso contenido acerca de las iniciativas empresariales de actualidad, productos y servicios destacados de las empresas, y una organización categorizada para que el acceso a la información sea sencillo y rápido.







Medio de Comunicación de noticias de empresas



A lo largo de más de 10 años de actividad profesional, AUTÓNOMOS Pymes Asesoría Online SLP ha destacado por ser una sociedad profesional de Economistas volcada en el apoyo de la iniciativa emprendedora, habiendo creado más de 2.500 empresas a lo largo de 10 años.



Desde esta perspectiva, enfocada en el apoyo a la actividad emprendedora, es natural la evolución hacia la creación de un canal de comunicación que no sólo apoyara el emprendimiento, sino que además fuera un medio de difusión de noticias empresariales, eventos, nombramientos, nuevos productos, tendencias empresariales y mucho más.



Con AutonomosPymes.press surge un nuevo medio de redifusión de noticias de empresas y contenidos para emprendedores y autónomos, que aspira a ser un referente en comunicación de noticias corporativas.







Comunicación al servicio de las empresas emprendedoras



A través de AutonomosPymes.press las empresas puede impulsar su actividad no sólo mediante la difusión de sus noticias, sino que se pone a disposición de las mismas los medios publicitarios ofrecidos en el sitio web.



De esta forma, es posible contratar servicios de promoción empresarial publicitaria mediante artículos concretos destacados, zona “es trending” o inclusive a través de diversos banners publicitarios incluidos en el portal de noticias. Po rconsiguiente, se consigue no sólo efectuar la difusión de noticias empresariales de actualidad sino también la posibilidad de contratar un servicio de calidad y excelencia para promocionar aspectos concretos de la actividad empresarial.



Por lo tanto, la capacidad de difusión de eventos, noticias, artículos o servicios empresariales se ve incrementada mediante la utilización de medios publicitarios en el propio medio de noticias.



Para más información, se puede contactar con AutonomosPymes.Press a través de la página de contacto existente en el sitio web y solicitar un presupuesto con el fin de dar mayor difusión a las noticias empresariales, favoreciendo la imagen corporativa y de marca.



Por último, agradecemos a todas las personas que han colaborado en el lanzamiento del sitio web, y a quienes han contribuido al nacimiento del nuevo medio de noticias empresariales AutonomosPymes.Press.







Contacto

Nombre contacto: AutonomosPymes.press

Descripción contacto: AutonomosPymes.press

Teléfono de contacto: 918965517