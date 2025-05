Nuevos nombramientos en la estructura comercial de Allianz Seguros

(Información remitida por la empresa firmante)

Apuesta por el talento interno y visión global para impulsar el crecimiento

Madrid, 16 de mayo de 2025.- Allianz continúa incorporando talento y reforzando su estructura para alcanzar su ambición de convertirse en la compañía de referencia para clientes, mediadores y empleados. Esta estrategia se materializa en la promoción de talento interno, la atracción de perfiles globales y la ampliación de responsabilidades del equipo Comercial liderado por la Directora General Carmen González.



Así, Diego Marcos asume el cargo de Director del Canal Agentes de Allianz Seguros, Fabian Steinbach liderará la Dirección de New Channels & Partnerships y Carmen Alonso asume nuevas responsabilidades como Directora de Desarrollo Comercial & Negocio Digital.



El nuevo Director del Canal Agentes, Diego Marcos (Vilagarcía de Arousa 1980) era hasta el momento el Director de la Sucursal de Gipuzkoa de Allianz Seguros. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector asegurador. Su carrera comenzó en 2021 como agente de seguros en Seguros Bilbao, lo que le ha permitido establecer una conexión sólida con el canal de agentes. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, incluyendo Director de Sucursal en varias ciudades, Director Territorial en Euskadi y, antes de incorporarse a Allianz, Director Comercial de Vida y Salud en Seguros Bilbao (GCO). Durante su etapa en GCO, Diego participó en la integración de las estructuras comerciales internas y el desarrollo de canales integrados de las tres compañías integradas en OCCIDENT (SB, PU, SCO). Diego es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del País Vasco.



A partir del 1 de junio, Fabian Steinbach (Austria) será el nuevo Director de New Channels & Partnerships. Fabian fue, en su última etapa profesional, Global Partnerships Lead en Allianz Direct, la compañía global de seguro directo del Grupo Allianz. Con extensiva experiencia en el sector de seguros y servicios financieros, y especialista en el desarrollo de negocios, ha liderado iniciativas estratégicas, generando un impacto significativo en las ventas y el crecimiento del negocio. Su enfoque en la transformación digital a base de los requerimientos de clientes y de partners contribuyó al éxito del lanzamiento de Allianz Direct y su expansión a España. Posee un MBA de IESE Business School, Barcelona, y una licenciatura en Administración de Empresas Internacionales y Chino de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Austria.



Además, Carmen Alonso ampliará su ámbito de actuación como Directora de Desarrollo Comercial & Negocio Digital. Ingeniera en Organización Industrial e Ingeniera Informática Superior por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI) de Madrid, la trayectoria profesional de Carmen Alonso incluye una destacada labor como docente en el Programa Jurídico Avanzado de Legal Prompting del IE Law School y en el Programa de Dirección y Gestión Estratégica del Universo del Lujo del IE Business School. Además, dirige el Programa de Inteligencia Artificial de la Fundación CRE100DO.



Carmen es coautora del libro blanco sobre la digitalización de las pymes de CEAJE y es una voz habitual en mesas y foros de debate sobre tecnología e innovación. Inició su carrera en consultoría estratégica en Deloitte, donde adquirió experiencia en la transformación digital de sectores como Banca y Seguros en Synergic Partners, una consultora pionera en Big Data y Data Analytics.



Antes de unirse a Allianz, ocupó diversas posiciones en Telefónica, destacando su rol como Head of Banking, Insurance, Leisure, Legal, Media & Sports en Telefónica Tech, donde lideró iniciativas en Internet of Things, Inteligencia Artificial y Espacios Digitales.



Así, la estructura del área Comercial de Allianz Seguros liderada por la Directora General Carmen González queda como sigue:



• Alejandro Golán: Director Comercial Noroeste



• José Miguel Echevarría: Director Comercial Norte



• Laura Pellicer: Directora Comercial Levante



• Patricia Hernández: Directora Comercial Centro



• Francisco Martínez de Velasco: Director Comercial Sur



• Silvia Nogués: Directora Comercial Cataluña y Baleares



• Diego Marcos: Director del Canal Agentes



• Ramón Álvarez: Director del Canal Corredor



• Fabian Steinbach: Director de New Channels & Partnerships



• Carmen Alonso: Directora de Desarrollo Comercial & Negocio Digital



• Norbert Bode: Director de Sales Controlling & Analysis



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Para ofrecer los mejores resultados para los clientes, la compañía apuesta por la cercanía física (a través de sus Sucursales y Delegaciones con más de 2.000 empleados y su red de más de 10.000 mediadores), y tecnológica (mediante herramientas como su aplicación para smartphones y tabletas, su área de eCliente de la web corporativa, y sus más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes).



Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y se basa en el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial, ofreciendo desde seguros de Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o Salud, pasando por Multirriesgos para empresas y comercios, hasta las soluciones aseguradoras personalizadas más complejas







Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez

Descripción contacto: Jefe de prensa Allianz

Teléfono de contacto: 638930008