OK Mobility abre 9 destinos en Alemania y Polonia

Alemania y Polonia - OK Mobility

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de movilidad global amplía su presencia en Europa Central a través de los modelos de franquicias y afiliación, al tiempo que consolida sus operaciones corporativas en el sur de Europa, tal y como prevé su plan estratégico OK Forward. Concretamente, la compañía ha alcanzado un acuerdo de afiliación con un partner local para ampliar su presencia en distintos destinos de Alemania y Polonia

Madrid, 18 de marzo de 2026.- OK Mobility continúa ampliando el alcance internacional de su oferta de servicios de movilidad y refuerza su presencia en Alemania y Polonia mediante una estrategia de crecimiento basada en colaboraciones con operadores locales. De esta manera, la plataforma de movilidad global impulsa su expansión en Europa Central mediante franquicias y acuerdos de afiliación, al tiempo que consolida sus operaciones corporativas en el sur de Europa; siguiendo la hoja de ruta de su plan estratégico OK Forward.



En esta ocasión, la compañía amplía su red de destinos en Alemania y Polonia mediante un acuerdo de afiliación con un experimentado operador local de alquiler de vehículos con presencia en toda Europa Central, especialmente en los principales aeropuertos y ciudades de estos dos países.



Se trata de una colaboración bidireccional que permitirá a ambas compañías comercializar y gestionar reservas dentro de sus respectivas redes, incrementando así la disponibilidad de vehículos y destinos para los clientes de ambas marcas.



En una primera fase, prevista para el mes de marzo, OK Mobility ampliará su presencia en Polonia — en Varsovia, Varsovia-Modlin, Cracovia, Gdansk y Katowice— y en Alemania —en Hamburgo, Frankfurt, Colonia y Düsseldorf—.Por su parte, los clientes del colaborador local podrán acceder a los servicios de movilidad de OK Mobility en algunos de los principales destinos turísticos del sur de Europa, entre ellos Mallorca, Ibiza, Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante, en España, así como Bérgamo, Milán Malpensa y Roma Fiumicino, en Italia.



Carla Raventos, Directora de Business Development & Platform de OK Mobility, ha destacado que: "Seguimos viendo cómo la marca OK Mobility continúa traspasando fronteras. Lo hacemos ahora de la mano de un partner experimentado en Europa Central que ha confiado en nosotros para crecer juntos y seguir expandiendo nuestra marca en el ámbito internacional, combinando nuestro modelo corporativo con franquicias y acuerdos de afiliación".



Con estas aperturas, OK Mobility continúa reforzando su red internacional, presente en 19 países con más de 80 Stores, consolidando su posicionamiento como plataforma de movilidad global.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con el objetivo de dar respuesta a todas las necesidades de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 80 Stores y 7 Showrooms repartidos en 19 países, combinando el modelo corporativo con franquicias y acuerdos de afiliación en: España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Alemania, Malta, Emiratos Árabes, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Polonia, Albania, Turquía, Túnez, Senegal y Gambia.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.



Más información en okmobility.com

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