OK Mobility se convierte en partner oficial de movilidad de PortAventura World

26 de junio de 2025

El acuerdo entre ambas marcas coincide con el 30 aniversario del resort temático, todo un referente global en el sector del ocio familiar de Europa. OK Mobility cubrirá los desplazamientos del equipo de PortAventura World durante todo el año, reforzando su apuesta por las colaboraciones estratégicas en el ámbito corporate

OK Mobility da un nuevo paso en su estrategia de expansión en el sector del ocio y el entretenimiento al convertirse en official mobility partner de PortAventura World, uno de los resorts temáticos más emblemáticos de Europa, que este año celebra su 30 aniversario. Gracias a esta alianza, la plataforma global de movilidad pone a disposición del resort su flota de vehículos eléctricos e híbridos -coches y furgonetas- para cubrir durante todo el año los desplazamientos internos del equipo, visitas comerciales y otras necesidades de movilidad.



Situado en la costa de Tarragona, PortAventura World se ha consolidado desde su apertura en 1995 como uno de los resorts temáticos más visitados de Europa, superando los 5 millones de visitas anuales. Su oferta incluye atracciones de primer nivel, espectáculos, 10 hoteles y un centro de convenciones referente en Europa.



El acuerdo nace con el objetivo de integrar soluciones de movilidad en el ecosistema del ocio, compartiendo una visión común basada en la innovación y la mejora de la experiencia de visitantes y empleados de PortAventura World.



En palabras de Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World: "Nuestro resort se ha consolidado como un referente europeo en ocio familiar; y en un año tan especial como el de nuestro 30 aniversario, sumar a OK Mobility como partner representa un paso más en nuestro crecimiento. Esta nueva alianza nos permite seguir impulsando una experiencia integral que combina ocio, innovación y sostenibilidad, integrando soluciones de movilidad más eficientes tanto para nuestros equipos como para nuestros visitantes".



Por su parte, Pedro Pablo Sastre, Chief Marketing & Digital Officer de OK Mobility, asegura que: "Desde nuestros inicios, en OK Mobility hemos apostado firmemente por apoyar la cultura y el entretenimiento, y hoy lo hacemos de la mano de una marca de referencia en el sector del ocio en nuestro país, con quien compartimos valores clave". "Esta colaboración busca generar experiencias memorables, conectando cultura, diversión y movilidad de una forma innovadora", añade Sastre.



Como parte del acuerdo, OK Mobility ofrecerá condiciones especiales en el alquiler de vehículos tanto para los empleados del parque como para los miembros del +PortAventura Club, facilitando su movilidad en cualquiera de los destinos donde la firma de movilidad está presente. Por su parte, PortAventura World brindará tarifas preferentes al equipo de OK Mobility, permitiéndoles disfrutar de experiencias únicas dentro del resort.



Esta nueva alianza refuerza el compromiso de OK Mobility por ofrecer soluciones de movilidad eficientes y adaptadas a las necesidades de empresas y grandes organizaciones, al mismo tiempo que PortAventura World mejora la accesibilidad y comodidad para sus visitantes y empleados, apostando por una experiencia de movilidad más integral y accesible.



