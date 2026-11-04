OMP amplía UnisonIQ con Agent Library y Agent Studio: agentes de IA que generan planes ejecutables

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(Información remitida por la empresa firmante)

Bekaert ya utiliza agentes de IA junto con los motores de optimización de Unison Planning™ para agilizar la toma de decisiones y avanzar hacia la planificación autónoma

Bélgica, 4 de noviembre de 2026.- OMP, líder en orquestación de la cadena de suministro, ha ampliado hoy UnisonIQ, el marco de inteligencia artificial de su plataforma Unison Planning™, con Agent Library, una biblioteca de agentes de IA listos para implementar, y Agent Studio, una herramienta que permite a las empresas crear sus propios agentes. Los agentes funcionan sobre los motores de optimización de Unison Planning™ y generan planes ejecutables para la cadena de suministro. Bekaert se encuentra entre las primeras empresas en adoptar UnisonIQ.



Las organizaciones responsables de la cadena de suministro se enfrentan a presiones por parte de los consejos de administración para demostrar avances en inteligencia artificial, pero muchas tienen dificultades para ir más allá de la fase experimental. Los modelos genéricos de IA y las herramientas de inteligencia para la toma de decisiones carecen del contexto y la semántica específicos del sector de los que depende la planificación, mientras que las herramientas de planificación con una capa de IA añadida carecen de profundidad de razonamiento. Ambas pueden generar respuestas aparentemente fiables que ignoran restricciones del mundo real, como la vida útil de los productos, los coproductos y la capacidad compartida.



Por el contrario, en UnisonIQ, cada agente trabaja a partir de un gemelo digital basado en la realidad de la propia cadena de suministro del cliente y recurre a los motores de optimización de Unison Planning™, de modo que los cambios en los planes que prepara resultan viables en la práctica. Los planificadores interactúan con los agentes a través de Unison Companion, el asistente de IA integrado en la plataforma. Un planificador formula una pregunta en lenguaje natural y Companion asigna los agentes adecuados para responderla o preparar una modificación del plan.



Bekaert: comparación de escenarios de S&OP mediante lenguaje natural

Bekaert, líder en tecnologías de transformación y recubrimiento de alambre de acero, utiliza Unison Companion en el proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP) de su subdivisión Energy Transition. Los planificadores describen el escenario que desean probar en lenguaje natural, como añadir capacidad en los cuellos de botella mientras aumenta la demanda. A continuación, UnisonIQ lo modela, lo ejecuta y lo compara con el plan actual. Bekaert está ampliando ahora el uso de Unison Companion a la planificación de la demanda en su división Steel Wire Solutions, donde los planificadores lo utilizan para cuestionar sus previsiones.



"Nuestros planificadores pueden describir diferentes escenarios en lenguaje natural y comparar los resultados modelados con el plan actual. Esto nos ayuda a mantener nuestras conversaciones sobre S&OP centradas en evaluar opciones y tomar decisiones fundamentadas", afirmó Filip Lanckmans, director global de Cadena de Suministro de Bekaert.



Agent Library abarca la gestión del suministro, la demanda y los datos, lo que permite a los equipos poner en funcionamiento agentes listos para implementar. Con Agent Studio, las empresas pueden desarrollar sus propios agentes utilizando el mismo gemelo digital y los mismos motores de optimización. Tanto si los agentes son desarrollados internamente como si están prediseñados, cada organización decide qué puede decidir, ejecutar o escalar un agente, y avanza hacia la planificación autónoma a su propio ritmo.



"La mayoría de las empresas no tienen dificultades para empezar a utilizar la IA. Tienen dificultades para ampliar su uso", afirmó Tom Wouters, director de Producto de OMP. "Un agente es tan bueno como el motor que lo respalda. Los agentes de UnisonIQ funcionan sobre los mismos motores de optimización que sustentan los planes de nuestros clientes, por lo que los planificadores pueden delegar más trabajo a medida que aumenta la confianza, sin perder el control".



Para obtener más información sobre UnisonIQ y cómo OMP ayuda a las organizaciones a adoptar la IA de forma escalable y fiable, visitar el sitio web.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que se enfrentan a complejos desafíos de planificación a alcanzar la excelencia, crecer y prosperar mediante la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen los bienes de consumo, las ciencias de la vida, la industria química, los metales, el papel y los envases, se benefician del uso de Unison Planning™, la solución exclusiva de OMP.

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