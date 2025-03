One Shot Hotels evoluciona con una nueva identidad más cercana y actual - One Shot Hotels

Madrid, 20 de marzo de 2025.- One Shot Hotels presenta una imagen renovada que refleja su esencia: hoteles con alma, diseñados para viajeros que buscan algo más que una estancia. La compañía ha sabido adaptarse de forma natural a un contexto de transformación del turismo, donde los huéspedes valoran la autenticidad, la conexión y un servicio más personalizado.

"Este nuevo concepto de marca es el resultado del aprendizaje durante nuestros doce años de experiencia y de la búsqueda de la cadena por anticiparse a las necesidades de los huéspedes" Señala Luis Felipe Mendieta, socio fundador de la compañía.

Con ubicaciones inmejorables y un diseño pensado para resaltar la belleza de lo cotidiano, One Shot Hotels sigue apostando por espacios que combinan confort y arte para ofrecer una experiencia genuina y de conexión con la cultura local.

Un proceso de cambio con el huésped como protagonista

El rebranding de One Shot Hotels no solo moderniza su identidad visual y verbal, sino que también introduce una propuesta de valor diferenciadora. Con el lema "One stay at a time", la marca enfatiza la importancia de vivir el presente y capturar momentos únicos en cada estancia.

One Shot Hotels ofrece una experiencia sencilla con espacios dinámicos, acogedores y estéticamente inspiradores. Esta nueva etapa se centra en los siguientes aspectos:

Mejora de la experiencia digital: nueva web pensada en la optimización del customer journey con el objetivo de seguir afianzando el canal directo.

Mayor nivel de personalización: implementación progresiva de servicios adaptados a las preferencias de cada huésped.

Conexión con el arte y la cultura: vinculación con la cultura local mediante proyectos artísticos, exposiciones y colaboraciones con eventos de la ciudad.

Experiencia sensorial: diseño que incorpora iluminación, música y aromas para crear ambientes acogedores y envolventes.

Arquitectura de marca consolidada: cada hotel mantiene su identidad única dentro de la familia One Shot Hotels, con nombres inspirados en sus ubicaciones inmejorables.

Un avance sostenible

La transición a la nueva imagen de One Shot Hotels será progresiva y respetuosa con el entorno. En línea con su compromiso con la sostenibilidad y el diseño consciente, la cadena implementará mejoras en los espacios y en los detalles que acompañan cada estancia, asegurando que cada transformación aporte valor real al huésped sin comprometer sus principios medioambientales.

One Shot Hotels integra la sostenibilidad en toda su cadena de valor, impulsando un modelo de gobierno ESG basado en criterios éticos y de transparencia. No en vano, todos sus hoteles han obtenido la certificación ISO 14001:2015, una norma reconocida internacionalmente que establece altos estándares en la gestión ambiental. Además, "la existencia de un Plan ESG a medio plazo garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados para minimizar el impacto de nuestra actividad en las futuras generaciones".

Sobre One Shot Hotels

One Shot Hotels es una de las principales cadenas de hoteles boutique urbanos con presencia en el corazón de destinos clave de la Península como Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Valencia y Oporto. Próximamente, estará presente también en Lisboa y Bilbao. Su propuesta diferenciadora se basa en la conexión con la cultura local y una apuesta por el arte y el diseño, convirtiéndose en la opción preferida para viajeros que buscan una experiencia diferente.