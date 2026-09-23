El otoño recupera la rutina: zumos y gazpachos para el día a día

Zumo en la Oficina - Zumos y Gazpachos de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Septiembre da paso al otoño y, con él, se recupera el regreso a los horarios, las clases y el trabajo. Los zumos y gazpachos envasados se convierten en opciones prácticas y listas para disfrutar que se adaptan fácilmente al ritmo diario, según afirma la Asociación Zumos y Gazpachos de España. Un zumo para acompañar la tarde de extraescolares, un gazpacho listo en la nevera al volver de la oficina, etc. Pequeños gestos que hacen más fácil recuperar el ritmo y organizar las comidas y bebidas del día a día

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Septiembre marca la vuelta a la rutina y también la transición hacia el otoño. Los días empiezan a acortarse, cambian los horarios y regresan los despertadores, los colegios, las reuniones, las agendas y las tardes de extraescolares o gimnasio. Con el cambio de estación, toca reorganizar el día a día y recuperar esos pequeños hábitos que ayudan a afrontar la semana. Entre agendas, mochilas y ordenadores, algunas cosas pueden ponerse fáciles. Una de ellas es contar en casa con opciones prácticas y listas para disfrutar, como los zumos y gazpachos envasados, que pueden encajar fácilmente en distintos momentos del día. Su versatilidad permite adaptarlos con facilidad a los nuevos ritmos y rutinas que trae consigo el otoño.



Los zumos y gazpachos envasados se adaptan precisamente a ese nuevo ritmo. Su facilidad de conservación, la variedad de formatos y su disponibilidad durante todo el año permiten incorporarlos a diferentes momentos del día, sin necesidad de preparación. Una comodidad que ya los ha convertido en habituales de desayunos, comidas, meriendas y otras ocasiones de consumo.



Extraescolares: una tarde que empieza al salir del colegio

Fútbol, natación, baile, inglés, música, etc. Para muchas familias, septiembre significa también prepararse para recuperar las tardes de actividades extraescolares.



Entre salir del colegio, cambiarse de ropa y llegar a la siguiente actividad, las meriendas necesitan adaptarse a horarios en los que muchas veces se come fuera de casa.



Los zumos envasados, disponibles en distintos formatos y sabores, resultan fáciles de incorporar a estos momentos. Además, en los zumos 100%, la legislación europea no permite la adición de azúcares. Por tanto, los azúcares presentes en estos productos son los naturalmente presentes en las frutas utilizadas para su elaboración y, además, para su elaboración solo pueden emplearse las partes comestibles de la fruta.



Un pequeño formato puede acompañar la merienda antes de empezar una actividad, mientras que el envase familiar permite tener siempre zumo disponible en casa para desayunos y meriendas.



Porque recuperar hábitos no tiene por qué significar complicar todavía más la agenda.



Vuelta a la oficina: hay un brik o botella esperando en la nevera

Y si los pequeños recuperan sus horarios, los adultos tampoco se libran de la vuelta a la rutina.



Septiembre significa regresar a la oficina, preparar comidas con antelación y volver a preguntarse cada mañana qué llevar para comer.



Aquí entra en escena uno de los grandes clásicos de la gastronomía: el gazpacho.



Tomate, pepino y pimiento forman parte de una receta que ha pasado de estar asociada exclusivamente a los meses de verano a encontrar su lugar en diferentes momentos del año. Su formato listo para consumir permite disfrutarlo simplemente abriendo el envase, sirviendo y disfrutando, tanto en casa como en una comida de oficina.



Puede acompañar el almuerzo, convertirse en un primer plato o simplemente estar esperando en la nevera cuando se llega a casa después de una jornada larga.



"Abrir. Servir. Disfrutar". A veces, volver a los hábitos puede ser así de sencillo.



Un buen propósito para el nuevo curso

Enero tiene fama de ser el mes de los nuevos propósitos, pero septiembre tiene mucho de nuevo comienzo.



Es el momento de organizar horarios, recuperar rutinas y prestar de nuevo atención a lo que se come y se bebe durante el día.



Dentro de una alimentación variada y equilibrada, los zumos y gazpachos pueden consumirse en diferentes ocasiones.



Así que, entre la mochila del colegio y el bolso de la oficina, hay sitio para empezar el curso con un propósito sencillo: hacer que la organización y las elecciones del día a día sean un poco más fáciles.



Con el apoyo de Europa

Desde la Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos se está trabajando hasta 2027 en una campaña cofinanciada por la Unión Europea para poner en valor la calidad, diversidad y sabor de los zumos de frutas y gazpachos de Europa, inicialmente en España y Portugal.



El proyecto busca acercar estos productos al consumidor, dar a conocer sus características y diversidad, además de fomentar un consumo responsable dentro de una alimentación variada y equilibrada inspirada en el patrón mediterráneo.



Este programa está cofinanciado por la Unión Europea, en el marco del Reglamento (UE) nº 1144/2014 y sus reglamentos de ejecución.

Contacto

Nombre contacto: Cristina Sapena

Descripción contacto: Zumos y Gazpachos de Europa

Teléfono de contacto: 629679239