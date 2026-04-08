Paco & Lola desvela el origen de uno de los mejores vinos blancos de España; así nace Prime Orixe - Paco & Lola Prime

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de abril de 2026.- Paco & Lola Prime no es sólo un vino premiado. Es el resultado de una forma de pensar el vino desde la experimentación, la precisión y la artesanía técnica. La bodega gallega abre por primera vez su proceso enológico para mostrar cómo se construye uno de los Albariños más reconocidos del mundo

Tras ser distinguido como Mejor Vino Blanco de España 2025 y obtener la Medalla de Oro en el International Wine & Spirit Competition, el vino Paco & Lola Prime da un paso al frente en el sector: revelar su “making of”.

Bajo el concepto “Paco & Lola Orixe”, el paraguas sobre el que la bodega realiza sus experimentos, se ha presentado Prime Orixe, un proyecto que abre al público y, especialmente, a profesionales del vino, el proceso técnico y creativo detrás de uno de sus vinos más emblemáticos.

Lejos de ser un albariño convencional, nace de un enfoque experimental basado en tres microvinificaciones independientes, cada una trabajada sobre lías y concebida como una pieza técnica autónoma:

Microvinificación en acero: aporta precisión, frescura y expresión aromática floral.

Microvinificación en foudre: introduce estructura, volumen y complejidad.

Microvinificación en Huevo de granito: refuerza la mineralidad y la integración del vino.

“El resultado final, la botella de Paco & Lola Prime, no busca destacar cada técnica por separado, sino lograr un ensamblaje equilibrado, donde la suma construye un perfil sofisticado y coherente”, explican desde la bodega.

Un vino que se convierte en relato

Con Prime Orixe, la bodega no sólo explica cómo se hace el vino albariño laureado, sino que convierte ese proceso en un relato de marca basado en la innovación y la investigación enológica.

Cada proceso de microvinificación se ha embotellado de forma limitada como material de estudio, destinado exclusivamente a Masters of Wine, sumilleres y prescriptores, permitiendo analizar el vino desde su origen.

Este enfoque lo posiciona no sólo como un vino premiado, sino como una referencia técnica dentro del Albariño contemporáneo, donde la experimentación y la precisión marcan el camino.

Las piezas que lo componen no se comercializan ya que han sido concebidas exclusivamente como herramientas formativas para comprender el proceso completo.

Sólo el ensamblaje final, la botella Paco & Lola Prime, está disponible para el consumidor en la tienda online de la bodega.

Presentación internacional: de Galicia a Japón

El innovador proyecto del sector vitivinícola se presentó a nivel mundial en Tokyo, en una masterclass organizada que reunió a más de 100 sumilleres japoneses y que estuvo dirigida por los Masters of Wine Kenichi Ohashi y Dirceu Vianna Junior.

Durante la exitosa cita, se permitió catar por separado las tres elaboraciones de ORIXE que ensambladas forman Paco & Lola Prime.

Esta exposición no sólo supone la apertura del proyecto, sino que refuerza la dimensión global de Paco & Lola Prime, reconocido como Mejor Vino Blanco de España 2025, y de una bodega avalada a nivel internacional tras ser nombrada Mejor Productora de Vino Blanco del Mundo por el IWSC en Londres.

Para la bodega, que los vinos nacidos de las cepas de Albariño de Rías Baixas viajen hasta Japón supone la confirmación de que el trabajo silencioso que ocurre en el viñedo y en la bodega puede resonar muy lejos de su origen.

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Emisor: Paco & Lola Prime

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