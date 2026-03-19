Parcesa se consolida como la funeraria mejor valorada y recomendada por familias en la Comunidad de Madrid

Tanatorio Parcesa La Paz Alcobendas - Parcesa

(Información remitida por la empresa firmante)

Un año más, Parcesa se consolida entre las funerarias mejor valoradas por las familias en la Comunidad de Madrid gracias a la calidad de su atención, sus instalaciones y la amplitud de sus servicios funerarios

Madrid, 19 de marzo de 2026.- Con más de 35 años de experiencia en el sector funerario y más de 150.000 familias acompañadas, Parcesa presta servicios funerarios integrales en toda la región y cuenta con el reconocimiento de miles de familias que han confiado en ella para dar el último adiós a sus seres queridos.



Parcesa es conocida por haber implantado en España un concepto de cementerio excepcional, el Parque Cementerio de La Paz Alcobendas (Madrid). En la Comunidad de Madrid, dispone además de exclusivas instalaciones como el Tanatorio Parcesa La Paz de Alcobendas (Madrid), el Tanatorio Parcesa M40 (Madrid) y el Tanatorio Parcesa Villalba (Collado Villalba, Madrid).



Además, gestiona varios tanatorios y cementerios municipales en la Comunidad de Madrid. También están presentes en Segovia con Funeraria El Carmen; en Gijón (Asturias), a través de su filial Funerarias Noega; en Santander (Cantabria) con Grupo Cántabro; en Guadalajara con el Tanatorio Parcesa El Casar; e indirectamente en Navarra, con su participada Tanatorios Irache.



Alta satisfacción de los usuarios

Según los datos de satisfacción recopilados por la compañía a través de las encuestas NPS que realiza una empresa externa, el 98 % de las familias que han confiado en Parcesa valoran muy positivamente la atención recibida, destacando especialmente el trato cercano, respetuoso y personalizado de su equipo de profesionales. Esto la sitúa como la funeraria mejor valorada de la Comunidad de Madrid de acuerdo con el indicador NPS (Net Promoter Score), que mide las probabilidades de que un usuario recomiende una empresa, producto o servicio.



Además, Parcesa ofrece atención telefónica 24 horas todos los días del año para ayudar a organizar un servicio funerario; resolver las gestiones que se producen tras el fallecimiento de un familiar; solicitar información sobre los planes de previsión familiar, que permiten contratar de forma anticipada un servicio funerario; enviar flores o cualquier otra consulta.



Parcesa subraya que presta servicio a todas las familias, tanto si cuentan con seguro de decesos como si no, acompañándolas en el difícil momento de despedir a sus seres queridos, organizando el funeral, el velatorio, ceremonias religiosas o civiles, la cremación de la persona fallecida o su entierro en un cementerio.



¿Cuál es la mejor funeraria en Madrid?

En la Comunidad de Madrid existen diversas empresas funerarias, pero las familias suelen valorar especialmente aspectos como el trato cercano y respetuoso, la claridad en la información, la disponibilidad permanente de atención y la posibilidad de organizar todos los servicios funerarios con acompañamiento profesional.



En este contexto, Parcesa se ha consolidado como una de las funerarias de referencia en la región gracias a su trayectoria de más de 35 años, sus instalaciones y su modelo de servicio orientado al acompañamiento de las familias durante todo el proceso de despedida.



Certificaciones de calidad en el sector funerario

Parcesa mantiene un sistema de certificaciones que avalan su compromiso con la calidad, la seguridad de la información y la gestión medioambiental. Su modelo de gestión está respaldado por diversas certificaciones que reconocen sus estándares de calidad y responsabilidad empresarial.



Entre ellas destaca la licencia de uso de la Marca Madrid Excelente y el certificado AENOR de Compromiso con las Familias, centrado en el acompañamiento profesional durante la prestación del servicio. A ello se suman las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Gestión Medioambiental), ISO 27001 (Seguridad de la Información) e ISO 18295, específica para servicios de atención telefónica, aplicada a su Centro de Control e Información (call center).



La funeraria dispone además de la licencia de uso de la Marca Madrid Excelente y del distintivo de Lugar Ciberseguro otorgado por esta entidad.



También dispone de certificado de Excelencia para Parcesa y sus centros Tanatorio Parcesa M40 y Tanatorio Parcesa La Paz, un reconocimiento de la plataforma Nextlives basado en la opinión de las familias que utilizan sus servicios.



Asimismo, Parcesa desarrolla su actividad bajo un Sistema Integrado de Gestión orientado a optimizar procesos y garantizar la seguridad de la información. La compañía se somete de manera periódica a auditorías internas y externas que evalúan sus procedimientos y estándares y forma parte de la Asociación Española para la Calidad.



Servicios funerarios completos en Madrid

Uno de los elementos diferenciales de Parcesa es su capacidad para centralizar todos los servicios funerarios en un mismo espacio. Concretamente, el Tanatorio Parcesa La Paz, situado en Alcobendas, al norte de Madrid, es la única instalación funeraria de la Comunidad de Madrid que integra tanatorio, cementerio y crematorio en un mismo complejo funerario, lo que permite a las familias reducir los desplazamientos en momentos especialmente delicados.



Parcesa ofrece servicios funerarios integrales en la Comunidad de Madrid, acompañando a las familias desde el momento del fallecimiento hasta la despedida final.



Entre los servicios funerarios que presta se incluyen:



• Gestión legal y administrativa tras el fallecimiento.



• Preparación del fallecido.



• Velatorio en tanatorio.



• Organización de ceremonias civiles o religiosas.



• Cremación o entierro en cementerio.



• Traslados funerarios locales, nacionales e internacionales.



Además, la funeraria ofrece diferentes opciones para personalizar la despedida, como la publicación de esquelas en prensa, recordatorios, libros de firmas, homenajes virtuales, acompañamiento musical en directo o envío de flores a tanatorios y cementerios.



Por otro lado, para quienes desean dejar todo organizado con antelación, la empresa dispone también de planes de previsión familiar, Parcesa Previsión Familiar, que permiten contratar los servicios funerarios con anticipación y la posibilidad de pago aplazado hasta en diez años.





Contacto

Emisor: Parcesa

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: Parcesa

Teléfono de contacto: 91 904 40 00



