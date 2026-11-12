Pedro de Vicente, pionero del LinkedIn B2B en España, ficha por WaLead para plantar cara a Clay - WaLead.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

LinkedIn del país, cuando ni siquiera existía Sales Navigator. Ahora se une a WaLead, la alternativa española a Clay, para liderar su go-to-market antes de su primera ronda de inversión.

En Estados Unidos, Clay se ha convertido en la plataforma de referencia del go-to-market (GTM) B2B: en septiembre cerró una ronda de 115 millones de dólares con una valoración de 7.100 millones. En España, WaLead quiere ser esa plataforma, y para conseguirlo acaba de fichar a Pedro de Vicente como responsable de Go-to-Market. El fichaje cierra el equipo directivo con el que la compañía saldrá a por su primera ronda de inversión.

Pedro de Vicente es uno de los nombres de referencia de la venta B2B en LinkedIn en España. En 2009 fundó Exprimiendo LinkedIn, la primera agencia del país dedicada a generar oportunidades comerciales a través de esta red, cinco años antes de que LinkedIn lanzara Sales Navigator. En 2025 extendió su modelo a Latinoamérica con Synexia.

Compagina su actividad empresarial con la docencia. Es profesor en EOI Escuela de Organización Industrial desde 2014 y en Sales Business School, y desde 2012 imparte sesiones en el área de carreras profesionales de IESE Business School. Reúne más de 40.000 seguidores en LinkedIn.

Llevo años viendo a Pedro enseñar a media España a vender por LinkedIn. Que se sume justo ahora, antes de la ronda, nos da la experiencia que necesitamos para escalar, explica Walead Amarir, fundador y CEO de WaLead.

En WaLead liderará la estrategia de go-to-market de la compañía con tres objetivos: escalar la prospección al máximo nivel, implementar frameworks estratégicos propios y batir récords de reuniones. Además, acompañará a clientes estratégicos en el diseño de sus propias estrategias GTM.

Desde 2009 defiendo que LinkedIn funciona cuando hay confianza detrás, no volumen. WaLead pone la tecnología para hacerlo a escala, y por eso estoy aquí, añade Pedro de Vicente.

El equipo directivo

Con la llegada de Pedro de Vicente, el equipo directivo de WaLead queda conformado por:

Walead Amarir, CEO y CTO. Físico-matemático de carrera y emprendedor con varios exits a sus espaldas.

Luis Garau, CMO. Uno de los copywriters y expertos en marketing más conocidos de España.

Guillermo Vergara, Head of Sales. Curtido en ventas en empresas como Papernest y Movertis, destacó como SDR top performer y terminó liderando un equipo de 10 SDRs en SeQura.

Pedro de Vicente, responsable de Go-to-Market. Experto en ventas B2B y uno de los primeros GTM Engineers de España, es la última incorporación.

La startup cuenta además con tres advisors: Pau Llambí, CEO de Marketers Group; Julio Sánchez, fundador de Energy Sistem; y Carlos Ortiz, fundador de Aloha Poke.

La alternativa española a Clay

Lo que las empresas españolas hoy pagan en dólares y configuran en inglés, WaLead lo ofrece en español y pensado para el mercado local.

Antes de WaLead, Amarir, de 24 años, construyó la marca de electrónica de consumo Murwal (murwal.com) y fundó y vendió en 2024 una agencia de generación de leads. En octubre, WaLead reunió a 250 empresarios en Day One, su primer evento de GTM, celebrado en el Teatro Sofía de la Gran Vía madrileña junto al mismísimo José Elías Navarro.

Sobre WaLead

WaLead.ai es una plataforma española de go-to-market B2B que reúne en una sola herramienta la automatización de LinkedIn, una base de datos de más de 16 millones de contactos y 55 millones de empresas, agentes de IA, enriquecimiento de datos en cascada e integraciones con los principales CRM.

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