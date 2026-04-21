Pilsa consolida su crecimiento en España con nuevas instalaciones en Granada - Pilsa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.-

Como parte de su estrategia de crecimiento orgánico, la compañía Pilsa, líder de equipamiento técnico para el sector hostelero con más de 60 años de historia, ha impulsado la apertura de unas nuevas instalaciones en Granada que, con más de 3.000 metros cuadrados, integrarán almacén logístico, oficinas y showroom.

Esta inversión, clave para el mercado español, refuerza la capacidad de servicio en el sur de España y sienta las bases para su proyección internacional junto con la reciente apertura del showroom de Barcelona.

De esta forma, la compañía no solo tiene presencia en ambos archipiélagos y en varias ciudades españolas, sino que contará con una fábrica en suelo andaluz para garantizar la cadena de suministro y las exportaciones a sus filiales internacionales.

Tras su integración en ECF Group en 2024, esta operación en la localidad granadina de Armilla demuestra el peso estratégico de España dentro del plan de crecimiento internacional del grupo, así como el apoyo a otros mercados como Caribe.

“España es un mercado clave dentro del grupo ECF y Pilsa desempeña un papel relevante en nuestra estrategia de crecimiento en Europa y el Caribe. Seguimos reforzando nuestra capacidad para acompañar a clientes y operadores del sector con una oferta cada vez más amplia y especializada”, ha señalado José Manuel Cassinello, CEO de Pilsa.

Actualmente, la facturación consolidada se sitúa en torno a los 64 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento desde hace un lustro de más de un 50% y que, con la apertura de los nuevos espacios, se espera que se duplique en los próximos cuatro años.

Esta evolución refleja la mejora operativa, la consolidación de su base de clientes en el mercado nacional y el desarrollo de una oferta de producto cada vez más amplia para acompañar a los operadores del sector horeca: desde el diseño, fabricación e instalación de cocinas, hasta menaje y servicios.

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