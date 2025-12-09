Pinturas Eurotex, finalista en los Premios CEPYME 2025 por su innovación y transformación digital

Pinturas Eurotex - XII Premios CEPYME 2025 - Eurotex

Pinturas Eurotex, empresa andaluza referente en la industria química de pinturas, ha sido seleccionada como finalista en la categoría de "Digitalización e Innovación Tecnológica" en los XII Premios CEPYME 2025, celebrados en el Auditorio del Banco Santander en Madrid

Madrid, 9 de diciembre.- Este galardón valora aspectos como la implantación de tecnologías digitales en procesos, productos o servicios; la mejora de la eficiencia y la productividad gracias a la digitalización; la existencia de una estrategia continuada de innovación; o los medios y recursos financieros dedicados a la I+D+i, entre otros.



La ceremonia estuvo presidida por la presidenta de CEPYME, Dña. Ángela de Miguel; el presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi; y el vicepresidente del Banco Santander, D. Juan Manuel Cendoya. Asimismo, el jurado de estos premios contó, entre otros, con SS. MM. los Reyes en calidad de Presidencia de Honor, lo que refuerza el prestigio institucional del certamen y su compromiso con el reconocimiento al tejido empresarial español.



La nominación de Pinturas Eurotex reconoce el decidido impulso de la compañía andaluza en el desarrollo de una estrategia basada en un ecosistema digital propio, sustentado en herramientas avanzadas y en la incorporación de IA generativa aplicada de manera transversal en sus operaciones. Esta estrategia permite ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras, de alta calidad y cada vez más sostenibles, complementadas con una logística eficiente y una entrega rápida, reforzando así su posición como referente en la industria química de la pintura.



Gracias a esta transformación, Eurotex se ha consolidado como una compañía innovadora tanto en su estructura interna como en su capacidad para convertirse en uno de los principales referentes del mercado de recubrimientos: desde pinturas de decoración y construcción, recubrimientos industriales y sistemas de impermeabilización, hasta sistemas de pavimentación deportivos e industriales. Lo ha logrado a través de procesos más eficientes, una mayor trazabilidad, un soporte técnico altamente especializado y un enfoque constante en la excelencia del producto.



"Estar en este selecto grupo de empresas es ya un reconocimiento enorme al trabajo, la dedicación y el talento de todo nuestro equipo", ha afirmado Ismael González, CEO de Eurotex.



En esta edición, los Premios CEPYME reunieron a 39 empresas finalistas distribuidas en 12 categorías. Eurotex fue seleccionada entre las pymes más punteras e influyentes del panorama empresarial español, reforzando además el papel de Andalucía como territorio innovador en el sector químico y en la industria de la pintura a nivel global.



Pinturas Eurotex cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y está especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de pinturas, recubrimientos y soluciones químicas para los sectores industrial, decorativo, vial y profesional. A lo largo de su historia, la compañía se ha caracterizado por su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio al cliente, adaptando sus procesos y productos a las exigencias del mercado.







