Pizzas con masa madre: Telepizza da un golpe en la mesa con una innovación pionera en el sector

Telepizza vuelve a disrumpir en el sector siendo la primera marca en lanzar pizzas con masa madre en todos sus restaurantes y disponible a través de todos sus canales

Madrid, 9 de marzo de 2026.- Telepizza, líder de la pizza a domicilio en España desde hace casi 40 años, vuelve a reafirmar su autoridad en aquello que siempre ha sido su gran seña de identidad: la masa. La marca, que lleva abanderando durante décadas que "el secreto está en la masa", da hoy un nuevo paso al frente al convertirse en la primera marca del sector QSR en lanzar masa con masa madre en todas sus pizzas, en todos sus restaurantes y disponible a través de cualquier canal (teléfono, web y app).



Con cuatro décadas de conocimiento sobre la masa, unos de los principales activos de Telepizza y uno de los más diferenciadores para sus clientes, la marca vuelve a ser pionera y disrumpir con el objetivo de seguir democratizando el consumo de pizza a los más de 32 millones de consumidores a los que puede dar servicio en nuestro país.



La nueva masa con masa madre es más ligera y posee un aroma intenso, con un borde más crujiente por fuera y una masa más esponjosa por dentro. Con un perfil organoléptico con más carácter y mayor profundidad en cada bocado, es una evolución que suma matices sin perder la esencia inconfundible de la masa de Telepizza de siempre.



Desde ahora, Telepizza da la posibilidad así a todos sus clientes de elegir la masa con masa madre en todo su portfolio de recetas. Solo por +1€ cualquier usuario puede escoger esta masa para degustar con su Barbacoa, Carbonara, etc. de siempre.



Nueva incorporación: Carrillera Maestra con masa madre

Acompañando esta gran innovación, Telepizza ha aprovechado para revitalizar su gama gourmet, las Maestras de Telepizza, cuyas recetas reivindican ingredientes relacionados con la geografía española (panceta, jamón ibérico, chorizo de Pamplona, etc.) ya que a partir de este momento todas ellas están elaboradas con masa madre.



Y además, Telepizza ha decidido ampliar esta familia lanzando la nueva Carrillera Maestra con masa madre, una nueva receta con queso provolone y carrilleras de cerdo estofadas. Un lanzamiento que sigue reflejando la escucha activa de la marca a sus consumidores y la apuesta por sabores con arraigo y tradición en España.



La nueva masa, así como cualquier Maestra de Telepizza y la nueva Carrillera Maestra, ya están disponibles en todos los canales (teléfono, web, App) para servicio a domicilio, recoger o consumir en cualquiera de los 700 restaurantes de Telepizza.

