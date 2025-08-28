Plaud Note Pro: el primer tomador de notas que permite la alineación entre humanos y la IA en tiempo real

(Información remitida por la empresa firmante)

Plaud Note Pro tiene un precio de 189 euros y se puede reservar ya en la web oficial de la empresa

Madrid, 28 de agosto de 2025.-

Plaud, la marca líder mundial de anotadores con IA, anuncia el lanzamiento de Plaud Note Pro, el primer anotador con IA del mundo que permite la integración humano-IA en tiempo real. Basado en la convicción de que cada conversación alberga inteligencia —donde nacen las ideas, se concretan las decisiones y cobra vida el significado—, Plaud Note Pro transforma al instante esos momentos en información práctica.



Plaud lanzó al mercado anteriormente el Plaud Note, el primer y número uno en ventas de anotadores con IA del mundo, seguido del Plaud NotePin, el anotador con IA más portátil. Los productos Plaud capturan audio con una claridad de estudio, lo transcriben y generan resúmenes estructurados, mapas mentales y acciones con plantillas profesionales. Esto permite a millones de profesionales participar activamente en las conversaciones, con la confianza de que cada idea se captura para mejorar la productividad y la colaboración entre equipos.



El nuevo Plaud Note Pro incorpora una nueva interacción hombre-máquina para lograr la alineación humano-IA en tiempo real. La función "Presionar para resaltar" en el dispositivo representa el primer método mundial para que los humanos se alineen con los LLM y capturen ideas y decisiones clave en tiempo real, lo que permite a Plaud comprender el contexto y priorizar acciones.



• Diseñado para la excelencia profesional, el Plaud Note Pro ofrece captura de audio con calidad de estudio hasta a 5 metros de distancia (16,4 pies) a través de 4 micrófonos MEMS de precisión con tecnología de formación de haces de IA, todo en un diseño del tamaño de una tarjeta de crédito (2,79 milímetros de grosor y un peso de tan solo 30 gramos).



• Como pionero en la tecnología de grabación en modo dual, la Grabación Inteligente en Modo Dual del Plaud Note Pro puede identificar automáticamente entre llamadas telefónicas y reuniones, lo que garantiza una grabación fluida en cualquier situación.



• Con una duración de batería optimizada, el Plaud Note Pro alcanza las 50 horas de grabación continua, lo que permite realizar reuniones durante toda una semana con una sola carga.



Video del Plaud Note Pro: https://youtu.be/hXZ6MC3_GW8



En el corazón de todos los anotadores Plaud está Plaud Intelligence, el motor de IA que transforma las conversaciones en información organizada, identificable y práctica. Mediante el enrutamiento dinámico entre OpenAI, Anthropic y los más recientes y avanzados LLM de Google, Plaud ha creado soluciones profesionales que incluyen más de 2000 plantillas, Sugerencias de IA y la función "Pregunta a Plaud", entre otras. Estas funciones avanzadas están disponibles a través de la app de Plaud (para usuarios de iOS y Android) y en la web de Plaud. Junto con el lanzamiento de Plaud Note Pro, Plaud también anuncia nuevas actualizaciones de su Plaud Intelligence.



Las principales actualizaciones son las siguientes:



• Entrada multimodal: permite capturar audio, texto, imágenes, y con la función "destacar" obtener un contexto más completo, lo que ofrece resúmenes más detallados y una comprensión más profunda de cada conversación.



• Resúmenes multidimensionales: Plaud analizará las conversaciones en múltiples dimensiones, proporcionando información más completa y una comprensión más clara.



• "Preguntar a Plaud": convierte cada pregunta en una respuesta fiable, impulsada por los LLM más avanzados del mundo. Cada respuesta se basa en referencias y se puede rastrear hasta el audio original. Las nuevas funciones incluyen sugerencias inteligentes, búsqueda en todos los archivos y la posibilidad de guardar las respuestas como notas con contexto completo.



Estas actualizaciones estarán disponibles en octubre con las actualizaciones de la versión 3.0 de la aplicación Plaud, que serán compatibles con todos los productos Plaud. La nueva versión contará con una interfaz completamente rediseñada que optimiza las interacciones multimodales y garantiza una navegación fluida en todas las funciones de inteligencia.



"Creemos que la conversación es una forma de inteligencia", afirma Nathan XU, cofundador y CEO de Plaud. "Por primera vez, la exclusiva función "Pulsar para destacar" de Plaud permite a los humanos indicar a la IA lo más importante en tiempo real, logrando una verdadera alineación entre humanos e IA para que la información siga siendo precisa, práctica y acorde con su propósito".



Disponibilidad y precios



• Plaud Note Pro tiene un precio de 189 euros y se puede reservar en la web oficial de la empresa. El producto estará disponible en España, EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, y otras regiones europeas seleccionadas. Los envíos comenzarán en octubre de 2025.



• La versión 3.0 de la app Plaud estará disponible mediante una actualización en iOS y Android para todos los usuarios de Plaud a nivel mundial a principios de octubre.



Sobre Plaud

Plaud está desarrollando el mejor compañero de trabajo de IA del mundo para profesionales, que les permite aumentar su productividad y rendimiento mediante soluciones para tomar notas. Este software ha sido apreciado por más de un millón de usuarios en todo el mundo desde 2023. Con la misión de potenciar la inteligencia humana, Plaud está construyendo la infraestructura e interfaces de inteligencia de última generación para capturar, extraer y utilizar lo que dice, oye, ve y piensa.



Plaud Inc. es una empresa con sede en San Francisco y constituida en Delaware, que expande los límites de la inteligencia humana y la IA mediante una combinación de hardware y software. Con certificación SOC2 y cumplimiento total con las normas GDPR, EN18031 e HIPAA, Plaud se compromete con los más altos estándares de seguridad de datos y protección de la privacidad.



Para más información es.plaud.ai y en Instagram, X, Facebook y YouTube.



Emisor: Plaud

Contacto

Nombre contacto: Francisco Sánchez Blanco

Descripción contacto: KiCom Comunicación

Teléfono de contacto: 639166038



