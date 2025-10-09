Plazo refuerza su estrategia de crecimiento con su programa “invita a un amigo”: hasta 700€ en recompensa

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 9 de octubre de 2025.

Plazo, la app de bienestar financiero del Grupo ID Finance, ha lanzado un nuevo programa de incentivos que recompensa con 70€ a los clientes por cada amigo o amiga que abra una cuenta*, que, a su vez, recibirá también 70€. En total, cada usuario puede obtener hasta 700€ si logra que diez personas se unan a Plazo.

De esta manera, Plazo busca acercar su propuesta de bienestar financiero a muchas más personas en España. Con un proceso de registro completamente digital, la app permite acceder desde el móvil a soluciones financieras, siendo una de las pocas que incorpora y aprueba financiación de hasta 5.000€ cuando el cliente la necesita, con una experiencia 100% móvil, ágil y segura.

Bajo el lema “Quien tiene un amigo, tiene un tesoro”, Plazo presenta uno de los programas “invita a un amigo” más atractivos del sector financiero en cuanto a volumen de recompensas, con el objetivo de captar nuevos usuarios que puedan beneficiarse de todos los servicios que ofrece la app.

“Con este nuevo programa queremos premiar la confianza de quienes ya usan Plazo y ofrecerles la oportunidad de compartir con su entorno una forma más inteligente de gestionar su dinero. Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar su bienestar financiero, y hacerlo de una manera sencilla, ágil y gratificante”, explica Carlos Martín, CMO de Plazo.

Además, Plazo ofrece atractivas recompensas en forma de cashback por cada compra realizada con su tarjeta Mastercard**: un 3% en supermercados y hasta un 15% en una amplia variedad de marcas populares.

En línea con su propósito de mejorar el bienestar financiero y personal, la app incorpora también servicios de valor añadido, como MeetingPros, que da acceso gratuito, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a un chat con profesionales legales, médicos y veterinarios.

Acerca de Plazo

www.plazo.es

Desarrollada por ID Finance, Plazo nace en 2021 con el objetivo de poner la tecnología al servicio del bienestar financiero de las personas. Es una app financiera que da una respuesta real a las necesidades diarias de los usuarios. Actualmente, ofrece soluciones transaccionales y de crédito (concedido por Plazo Credit, S.A.U., entidad subsidiaria del Grupo ID Finance Investments). Los clientes cuentan con una tarjeta Mastercard (**) libre de costes de mantenimiento, que está asociada a uno de los programas de cashback más atractivos de España. Buscando siempre ir más allá, Plazo ayuda a los clientes a incrementar su poder adquisitivo y a mejorar, así, su estabilidad financiera, y sigue trabajando para integrar soluciones innovadoras, atendiendo siempre a las necesidades y demandas concretas del cliente. De esta manera, la app financiera busca respaldar a las cerca de 400.000 personas que ya confían en Plazo.

* Los nuevos clientes que abran una cuenta Plazo en el marco de esta promoción, deberán cumplir una serie condiciones para poder beneficiarse de la campaña “invita a un amigo”. Más información sobre los términos y condiciones aquí.

** Tarjeta PLAZO emitida y gestionada por PECUNIA CARDS EDE, S.L.U., (PECUNPAY) Entidad de Dinero Electrónico supervisada por el Banco de España e inscrita con el número CSB 6707, es el emisor y gestor de la tarjeta y cuenta de pago de PLAZO.)