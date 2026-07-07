Polaris anuncia la firma del Acuerdo de Inversión Mixta para sus tres proyectos en México

Polaris anuncia la firma del Acuerdo de Inversión Mixta - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Toronto, 07 de julio 2026.- La compañía ha firmado el Acuerdo de Inversión Mixta con la CFE para el desarrollo de tres proyectos solares con almacenamiento en baterías en México, un nuevo hito dentro del mayor programa de contratación de energías renovables y almacenamiento del país

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Compañía") se complace en anunciar que, como continuación de su comunicado de prensa del 8 de junio de 2026, ha alcanzado un nuevo e importante hito en el desarrollo de los tres proyectos de energías renovables seleccionados en el marco del Programa de Desarrollo Mixto de la Comisión Federal de Electricidad de México ("CFE") (el "Programa Mixto").



El 3 de julio de 2026, Polaris, a través de su estructura de proyectos en México, suscribió el Contrato de Inversión Mixta (CIM) con el fiduciario Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, actuando en representación de la CFE.



El CIM establece el marco contractual de 30 años que regirá la participación conjunta de Polaris y la CFE en el desarrollo, financiación, construcción, propiedad y operación de los tres proyectos seleccionados, incluyendo los mecanismos de gobierno, así como las condiciones económicas y societarias aplicables. El contrato incorpora la información clave y los principales indicadores económicos utilizados por la CFE durante el proceso de selección de cada uno de los proyectos. Entre ellos se incluyen la ubicación, la capacidad instalada de generación, la capacidad de almacenamiento en baterías, la inversión estimada de capital (CAPEX) y las expectativas de rentabilidad.



Los proyectos comprenden aproximadamente 250 MWdc de capacidad de generación solar y 61,6 MW / 192,0 MWh de capacidad de almacenamiento mediante baterías, distribuidos de la siguiente manera:



• Los Girasoles: proyecto solar fotovoltaico con almacenamiento en baterías situado en Quintana Roo, con una capacidad de generación de 132,57 MWdc / 110 MWac y una capacidad de almacenamiento de 33 MW / 101,5 MWh. Se estima una generación anual de 249.239 MWh. La entrada en operación comercial está prevista, como fecha límite, para el 28 de noviembre de 2028, con un CAPEX estimado de 120 millones de dólares estadounidenses.



• Solar Energía Tres Hermanos: proyecto solar fotovoltaico con almacenamiento en baterías ubicado en Tlaxcala, con una capacidad de generación de 91,06 MWdc / 75 MWac y una capacidad de almacenamiento de 22,5 MW / 71,6 MWh. La generación anual estimada asciende a 198.485 MWh. La entrada en operación comercial está prevista, como fecha límite, para el 1 de diciembre de 2028, con un CAPEX estimado de 78 millones de dólares estadounidenses.



• Don Humberto: proyecto solar fotovoltaico con almacenamiento en baterías situado en Sinaloa, con una capacidad de generación de 25,3 MWdc / 19,2 MWac y una capacidad de almacenamiento de 6,1 MW / 18,9 MWh. La generación anual estimada es de 47.173 MWh. La entrada en operación comercial está prevista, como fecha límite, para el 1 de abril de 2028, con un CAPEX estimado de 19 millones de dólares estadounidenses.



Tras la firma del CIM, las partes continuarán trabajando en la formalización de los restantes acuerdos definitivos necesarios para el Programa Mixto, entre ellos los contratos de compraventa de energía (Power Purchase Agreements, PPA), el contrato de fideicomiso, el contrato de prestación de servicios de gestión, el contrato de operación y mantenimiento, así como el resto de la documentación relacionada con los proyectos. En lo que respecta a los PPA, una vez que se hayan definido los presupuestos finales de los proyectos e incorporen las estimaciones de los costes de interconexión y de mejora de la red (que no están incluidos en las cifras de CAPEX indicadas anteriormente), se prevé actualizar el precio correspondiente a la energía y a la capacidad de almacenamiento en baterías, reflejándolo en los acuerdos definitivos.



Polaris continuará informando sobre los avances a medida que se formalicen los acuerdos pendientes y los proyectos progresen hacia el cierre financiero y el inicio de la construcción.



El Programa Mixto representa la mayor iniciativa de contratación de proyectos de energías renovables y almacenamiento energético llevada a cabo en México. El programa fue creado para facilitar alianzas estratégicas entre la CFE y desarrolladores del sector privado para el desarrollo, financiación, construcción, operación y mantenimiento de nuevas instalaciones de generación y almacenamiento de electricidad en todo el país. La iniciativa constituye un elemento central de la estrategia de expansión del Sistema Eléctrico Nacional de México y pretende acelerar el despliegue de nueva capacidad de generación necesaria para atender el crecimiento de la demanda eléctrica industrial, comercial y residencial. El programa fue diseñado para incorporar aproximadamente 6.500 MW de nueva capacidad de generación renovable y almacenamiento energético antes de 2029. Uno de sus principales elementos es el marco contractual a largo plazo entre la CFE y los desarrolladores privados seleccionados. Los acuerdos propuestos de compraventa de energía y de prestación de servicios por un plazo de 25 años tienen como objetivo proporcionar flujos de ingresos estables y previsibles que faciliten la financiación de los proyectos y favorezcan la participación de entidades financieras nacionales e internacionales, fondos de infraestructuras, inversores institucionales, agencias de crédito a la exportación y socios estratégicos.



Para Polaris, el avance satisfactorio de estos tres proyectos constituye un importante paso dentro de la estrategia de la compañía para ampliar su plataforma de energías renovables y almacenamiento energético en México y consolidarse como un socio a largo plazo en la transición energética y el desarrollo de infraestructuras del país.



El consejero delegado, Marc Murnaghan, declaró: "La firma del Contrato de Inversión Mixta representa otro hito importante en el desarrollo de estos tres proyectos adjudicados para convertirlos en activos operativos respaldados por contratos a largo plazo y refleja la sólida colaboración entre Polaris y la CFE. Mientras seguimos avanzando hacia el cierre financiero y el inicio de la construcción, también estamos impulsando activamente una creciente cartera de nuevas oportunidades en energías renovables y almacenamiento energético en todo el país. México continúa siendo uno de nuestros mercados de crecimiento con mayor potencial y esperamos seguir ampliando nuestra presencia mientras apoyamos la transición energética del país".



Polaris mantiene su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles a largo plazo en América Latina y el Caribe y espera seguir colaborando con todas las partes implicadas.





Emisor: Polaris Renewable Energy Inc.

Nombre contacto: Polaris Renewable Energy Inc.

Descripción contacto: Relaciones con Inversores, Polaris Renewable Energy Inc.

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