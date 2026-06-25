Polaris modifica el requisito de quórum para su próxima Junta General Anual de Accionistas

Polaris modifica el requisito de quórum - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Canadá, 25 de junio de 2026.-

La compañía reduce excepcionalmente del 50,1 % al 45 % el quórum necesario para celebrar la Junta General Anual del 26 de junio, con el objetivo de facilitar su celebración tras el aplazamiento de la convocatoria inicial por falta de participación

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) ("Polaris" o la "Compañía") ha anunciado hoy que su Consejo de Administración ha aprobado una modificación del reglamento interno de la sociedad para cambiar el requisito de quórum aplicable a las juntas de accionistas. Esta modificación será de aplicación a la Junta General Anual de Accionistas (la "Junta"), que se celebrará el próximo 26 de junio de 2026 a las 9:00 horas (hora de Toronto).



Hasta ahora, el reglamento de la sociedad establecía que el quórum para celebrar una junta de accionistas requería la presencia, en persona o mediante representación, de los titulares de la mayoría de las acciones con derecho a voto en circulación. Con la modificación aprobada, el quórum quedará constituido por una persona presente, en persona o representada mediante poder, que posea o represente al menos el 45 % de las acciones en circulación con derecho a voto de la compañía.



Esta modificación no altera el nivel de aprobación de los accionistas necesario para aprobar ninguno de los asuntos que se someterán a votación durante la Junta.



La modificación entra en vigor desde la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración y será aplicable exclusivamente a la Junta General Anual del próximo 26 de junio. La compañía no tiene previsto someter este cambio a la ratificación de los accionistas, por lo que dejará de tener efecto automáticamente una vez concluida la reunión, de conformidad con la legislación societaria aplicable.



Se trata de un ajuste de carácter exclusivamente procedimental, adoptado únicamente en relación con esta Junta.



La Junta General Anual estaba inicialmente prevista para el 18 de junio de 2026, pero fue aplazada con el fin de conceder más tiempo a los accionistas para ejercer su derecho de voto y reducir el riesgo de que la reunión no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente.



Durante la Junta, los accionistas deberán votar sobre los siguientes asuntos:



• La elección de los miembros del Consejo de Administración.



• La reelección de los auditores de la sociedad.



La circular informativa de la dirección de Polaris, fechada el 15 de mayo de 2026 y distribuida previamente entre los accionistas, contiene información detallada sobre la Junta y sobre todos los asuntos que serán sometidos a consideración.



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense cotizada en bolsa dedicada a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina y el Caribe. La compañía contribuye a la transición energética mediante un modelo de negocio sólido y financieramente sostenible.



Su cartera de activos incluye una planta geotérmica (aproximadamente 82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (aproximadamente 39 MW), tres plantas solares fotovoltaicas (aproximadamente 35 MW) y un parque eólico terrestre (aproximadamente 26 MW).







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