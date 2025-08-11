Precio de la aerotermia en 2025: la climatización eficiente estabiliza sus costes y acelera su amortización

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de mercado realizado por Grupo Aplus revela que los precios de instalación de aerotermia se han estabilizado en 2025, ofreciendo a los hogares un ahorro energético de hasta el 80% frente a sistemas tradicionales.

Con la llegada del otoño y el aumento de consultas sobre el coste de instalación de aerotermia, un estudio de Grupo Aplus revela que en 2025 los precios se han estabilizado, mientras que el retorno de la inversión es más ágil gracias al incremento de los precios energéticos y a las ayudas públicas.

El informe sitúa el precio medio de una instalación básica completa entre 5.998 euro y 10.500 euro, incluyendo equipo e instalación profesional. Las configuraciones más avanzadas, como sistemas con suelo radiante o control inteligente, pueden alcanzar los 15.000 euro, con amortizaciones que van de 3 a 6 años, en función de la vivienda y del sistema sustituido.

Según Luis Quesada, director técnico de Grupo Aplus, "el mercado ha madurado, los precios se han estabilizado y las ayudas vigentes hacen que el salto a la climatización eficiente sea más accesible que nunca".

Tendencia al alza en el mercado español.

Datos de Red Eléctrica e IDAE indican que la demanda de sistemas de aerotermia creció más de un 40% en 2024, impulsada por la búsqueda de alternativas al gas y al gasoil. En 2025, las búsquedas online de "precio de aerotermia" han subido un 27% en los meses previos al otoño, coincidiendo con la planificación de reformas energéticas.

Impacto ambiental y marco normativo.

La aerotermia contribuye a la descarbonización del parque residencial, alineándose con los objetivos de eficiencia energética de la UE para 2030. En España está reconocida como energía renovable, lo que permite acceder a subvenciones estatales y autonómicas. Su implantación masiva podría reducir hasta un 12% las emisiones residenciales de CO? en la próxima década.

Ventajas destacadas.

o Rendimiento del 300% al 500%: por cada kWh eléctrico consumido, produce hasta 5 kWh de calor.

o Ahorro anual frente a gas y gasoil: entre el 60% y el 80% en la factura energética.

o Considerada energía renovable por la UE, con reducción directa de emisiones.

Factores que determinan el precio final.

o Superficie y aislamiento de la vivienda.

o Tipo de distribución (radiadores, suelo radiante, fancoils).

o Marca y eficiencia del equipo.

o Complejidad de la instalación.

o Subvenciones y deducciones aplicables en 2025.

El Plan Renove estatal ofrece hasta 3.000 euro por instalación, a los que se suman incentivos autonómicos de entre 500 euro y 2.000 euro. Las mejoras en eficiencia energética permiten además deducir hasta un 20% en el IRPF.

Valor añadido en el mercado inmobiliario.

Según datos de Climatización y Confort, las viviendas con sistemas eficientes como la aerotermia pueden revalorizarse hasta un 9%, reforzando el atractivo de esta inversión tanto a nivel económico como medioambiental.

"La aerotermia ha pasado de ser una tecnología emergente a una opción cada vez más demandada y madura para muchos hogares. Hoy combina precios estables, ayudas atractivas y un ahorro energético que realmente se nota desde el primer mes, y esto la convierte en una de las inversiones más inteligentes para climatizar y descarbonizar la vivienda", concluye Luis Quesada de Grupo Aplus.

Contacto.

Nombre contacto: Luis Quesada Molina.

Descripción contacto: Grupo Aplus.

Teléfono de contacto: 865603008.