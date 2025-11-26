Presto Ibérica destaca en C&R 2025 con su ruta experiencial integral para profesionales

El estand de presto se articuló en diferentes escenarios. - Presto Ibérica

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

La primera presentación unificada del grupo evidencia una oferta más sólida y coherente, alineada con las nuevas demandas del sector

Presto Ibérica ha concluido con resultados muy positivos su participación en la Feria de Climatización y Refrigeración (C&R) 2025, celebrada en IFEMA del 18 al 20 de noviembre. La compañía presentó por primera vez en una feria nacional la oferta unificada de sus tres marcas -Presto Ibérica, Griferías Galindo y Presto Equip-, un hito estratégico orientado a reforzar el posicionamiento conjunto y mostrar una propuesta integral bajo un mismo enfoque.



Durante los tres días de evento, el estand recibió una afluencia alta y constante, especialmente en las franjas centrales de cada jornada, superando el nivel de interés registrado en participaciones anteriores. El perfil de los visitantes fue eminentemente profesional, con arquitectos, prescriptores, responsables técnicos, distribuidores y clientes habituales que pudieron recorrer un espacio diseñado para experimentar la aplicación real de las soluciones de la compañía.



Propuesta integrada

El estand se articuló en distintos escenarios que reproducían situaciones reales de uso, desde entornos domésticos hasta instalaciones de gran escala, en las que se incluyeron un hospital, un colegio, un gimnasio y un hotel. Este enfoque permitió a los asistentes identificar cómo las tres marcas se complementan para aportar fiabilidad, integración, confort y eficiencia en todas las fases del proyecto, desde la instalación hasta la monitorización y el mantenimiento.



Uno de los espacios más valorados por los profesionales fue la zona Lux Cover, donde se exhibió la versatilidad estética de las soluciones de la compañía, con acabados y combinaciones que permiten una integración arquitectónica más coherente y personalizable.



También generó un gran interés el área dedicada a la tecnología electrónica aplicada a la grifería: sistemas avanzados con sensores, control de flujo y una experiencia más intuitiva, higiénica y eficiente. El uso de un holograma interactivo, que permitía visualizar el funcionamiento interno de los equipos, se convirtió en uno de los elementos más visitados por su claridad pedagógica y su valor tecnológico. Además, las familias de grifería técnica y soluciones de instalación concentraron consultas destacadas por parte de los prescriptores y responsables de proyectos.



La repercusión comercial ha sido muy significativa, con un interés superior al previsto y un incremento notable en las solicitudes de información y seguimiento posterior. Para la empresa, esta edición "ha supuesto un punto de inflexión en nuestra forma de presentarnos al sector. La unificación de nuestras marcas ha permitido mostrar una oferta más sólida y coherente, y la respuesta de los profesionales confirma que este es el camino adecuado".



Compromiso con la eficiencia hídrica

La presencia en C&R 2025 reforzó el compromiso de Presto Ibérica con la gestión responsable del agua y la eficiencia hídrica. Las soluciones presentadas destacaron por su diseño, prestaciones técnicas y por su capacidad para ofrecer una utilización sostenible y adaptada a las necesidades reales de cada instalación.



La feria ha reafirmado el valor de la propuesta integrada de Presto Ibérica y de su visión conjunta como grupo: un enfoque donde el diseño, la innovación tecnológica y la eficiencia se combinan para acompañar a los profesionales en sus proyectos cotidianos y de largo recorrido.



