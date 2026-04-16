Primark reestrena tienda en Miramar - Centro Comercial Miramar

La firma ha mantenido su ubicación en la planta alta y ha implementado su nueva identidad corporativa

Cajas de autocobro, nuevos probadores o la renovación de la fachada, entre las reformas más destacadas

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuengirola (Málaga), 16 de abril de 2026.- Primark ha reabierto este jueves su local en el centro comercial Miramar tras haber llevado a cabo una reforma orientada a la modernización total del espacio, incluyendo la incorporación de su nuevo logo e imagen corporativa. La marca ha mantenido su ubicación en la planta alta y ha implementado su nueva identidad corporativa.

Con la mejora de la experiencia del consumidor como principal foco de la reforma, la cadena irlandesa ha actualizado sus sistemas de pago con la implementación de las cajas autocobro, las cuales agilizan los procesos de transacción. Además, se han incluido dos probadores adaptados y uno familiar con mayor amplitud, así como una serie de mejoras de iluminación en los ya existentes.

En relación con la estética del local, la firma ha creado nuevos espacios seccionados por paredes para facilitar la visibilidad de los diversos productos, incluyendo nuevo mobiliario. Las paredes han cambiado su color de negro a blanco para aprovechar las nuevas luces integradas, y al mismo tiempo se han renovado los expositores y maniquíes para realzar la nueva propuesta visual del espacio.

La tienda también ha renovado su fachada para incluir su logotipo actualizado y, paralelamente, ha reorganizado sus oficinas y ‘back of house’ en línea con una optimización de su funcionamiento diario.

Según ha explicado Sandra Iglesias, responsable de marketing de Miramar, “la reforma del local de Primark es una prueba fehaciente de la apuesta de las marcas más punteras por nuestros espacios, al contar con un cliente local activo y una potente oferta turística que resultan muy atractivos”. Además, ha recordado que “este nuevo concepto de local moderno, accesible y adaptado a las últimas tendencias del mercado se traduce directamente en un alto grado de satisfacción del consumidor”.

Gracias a su ubicación estratégica en puntos como el centro comercial Miramar, en pleno corazón de Fuengirola, Primark se ha consolidado como uno de los líderes del sector textil no solo en la provincia, sino en todo el país. La enseña cuenta con 55 años de recorrido y posee más de 470 tiendas repartidas por todo el globo, con expectativas de continuar ampliándose por Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

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