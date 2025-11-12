PRIPOLSA revoluciona el sector hidráulico y de edificación desde Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 12 de noviembre.- PRIPOLSA emerge desde Madrid como la empresa que está transformando por completo el sector de las obras en edificación, la fontanería sin obras, las redes de agua, el saneamiento y la fontanería avanzada. En un mercado fragmentado y tradicionalmente opaco, la compañía irrumpe estandarizando precios, elevando la transparencia y situando la experiencia del cliente como núcleo de cada proyecto.
Una ingeniería liderada por innovación y precisión
Fundada por Jorge Prieto, ingeniero de Obras Públicas y referente en innovación hidráulica, PRIPOLSA combina precisión técnica, visión disruptiva y una operativa diseñada para resolver desde grandes infraestructuras hasta intervenciones en redes urbanas y privadas.
Su política de calidad culmina en una garantía de hasta diez años, un compromiso real respaldado por una ejecución impecable.
Tecnología avanzada aplicada por un pionero del sector
Jorge Prieto es inventor y pionero en la aplicación de diversas patentes del mercado orientadas a la renovación de tuberías sin obras. Su experiencia permite adaptar y optimizar tecnologías que actúan desde el interior de las conducciones, eliminando molestias, reduciendo tiempos y evitando impactos urbanos.
El resultado: intervenciones limpias, rápidas y altamente eficientes.
Hacia un nuevo estándar en instalaciones hidráulicas
PRIPOLSA está redefiniendo cómo se entienden las instalaciones hidráulicas: innovación real, ingeniería responsable y atención personalizada.
La compañía no solo ejecuta proyectos; construye soluciones permanentes y sostenibles para un futuro donde el agua y las ciudades conviven sin fricciones.
