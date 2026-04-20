Prismacim reúne al sector industrial en España con motivo de su 35 aniversario y 30 años de Solid Edge - Prismacim

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril de 2026.-

En 2026, Prismacim conmemora el 35 aniversario de su fundación y 30 años como distribuidor de Solid Edge, solución de diseño CAD integrada en el portfolio de Siemens Digital Industries Software. Este hito refleja una trayectoria vinculada a la evolución tecnológica del sector industrial y a la implantación de soluciones digitales en empresas de distintos ámbitos.

Con motivo de esta celebración, la compañía ha organizado una serie de encuentros presenciales en Madrid, Córdoba y Barcelona, durante los meses de mayo y junio, dirigidos a profesionales de la industria. Estas jornadas se plantean como espacios de intercambio en los que abordar retos actuales del sector, compartir conocimiento técnico y fomentar la conexión entre empresas, clientes y partners.

Durante los eventos se tratarán cuestiones relacionadas con la digitalización industrial, la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y la integración de procesos de ingeniería. Asimismo, se presentarán soluciones aplicadas en entornos reales, poniendo el foco en la conexión entre áreas como el diseño, la fabricación y la gestión de datos. La agenda incluirá también un espacio final de networking orientado a facilitar el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades profesionales.

Fundada en 1991, Prismacim inició su colaboración con Siemens en 1996 y ha consolidado desde entonces su posicionamiento como partner tecnológico de referencia en España. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha ampliado su presencia a nivel nacional y ha alcanzado hitos como su consolidación como Top Platinum Partner de Siemens y su posicionamiento como uno de los principales distribuidores de Solid Edge en Europa.

Durante estas tres décadas, Prismacim ha acompañado la evolución de Solid Edge desde sus orígenes en Intergraph, pasando por Unigraphics y UGS, hasta su integración actual dentro del ecosistema de Siemens Digital Industries Software, adaptando la tecnología a las necesidades específicas de cada cliente. Actualmente, la compañía ofrece un portfolio que abarca soluciones CAD, CAM, CAE, ECAD, PLM y ALM, permitiendo abordar de forma integrada los procesos de ingeniería mediante enfoques como el digital thread y el gemelo digital.

La celebración del 35 aniversario se enmarca en un contexto de transformación industrial en el que la conectividad, la integración de sistemas y la gestión de la información adquieren un papel clave. En este escenario, Prismacim continúa desarrollando su actividad orientada a acompañar a las empresas en sus procesos de digitalización.

Acceso libre con registro previo. Para consultar la agenda y asegurar una plaza, se puede acceder al siguiente enlace: Agenda y Registro 35 Aniversario Prismacim.

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