Quesos Villarejo arrasa en el Salón Gourmets: Oro, tres medallas y cuatro finalistas entre 801 quesos

Entrega del Oro en los Cheese From Spain Awards - Gourmetquesos

(Información remitida por la empresa firmante)

Villarejo de Fuentes (Cuenca), 22 de abril de 2026. - La quesería conquense encadena tres años consecutivos logrando el máximo reconocimiento en un certamen con jurado internacional y sitúa cuatro quesos entre los finalistas de GourmetQuesos

La quesería Quesos Artesanos Villarejo ha sido reconocida con la medalla de Oro en los Cheese From Spain Awards, uno de los certámenes más relevantes del sector a nivel nacional, cuya valoración corre a cargo de un jurado internacional especializado.



El galardón ha recaído en su Queso Manchego Semicurado, consolidando así una trayectoria excepcional en este concurso: Quesos Villarejo encadena tres años consecutivos obteniendo el Oro, siendo la única quesería que ha logrado este hito.



Además del reconocimiento, este premio lleva asociada una campaña de promoción internacional impulsada por ICEX España Exportación e Inversiones, orientada a reforzar la presencia de los productos galardonados en mercados exteriores.



Este reconocimiento adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que en 2024 la quesería fue distinguida como ganadora absoluta del certamen con su reconocido curado en miel y orégano, uno de sus productos más emblemáticos y premiados.



En palabras de Diego Álvarez, director comercial de la quesería, "no estamos hablando de un resultado puntual, sino de una línea de trabajo muy clara en la que buscamos hacer las cosas bien cada día. Encadenar tres años consecutivos logrando el oro en un certamen de este nivel, con un jurado internacional, es algo que tiene mucho valor para nosotros y que demuestra la regularidad de nuestro producto".



En paralelo, la firma ha tenido una destacada participación en el concurso GourmetQuesos, celebrado en el marco del Salón Gourmets, donde ha obtenido tres nuevas medallas en categorías de leche cruda:



• Queso Manchego Semicurado – Plata (categoría semicurado de leche cruda)



• Curado en Miel y Orégano – Plata (categoría curado de leche cruda)



• Curado en Manteca – Bronce (categoría curado de leche cruda)



En la categoría de quesos curados de oveja elaborados con leche cruda, Quesos Villarejo ha logrado situarse entre los primeros puestos del ranking nacional, alcanzando el segundo y tercer mejor queso de España en esta categoría.



Más allá del medallero, uno de los datos más significativos de esta edición es la presencia de la quesería en la fase final del concurso: Quesos Villarejo situó cuatro quesos entre los 15 finalistas de las categorías en las que competía, una de las presencias más destacadas del certamen en el segmento de oveja de leche cruda.



En conjunto, estos reconocimientos consolidan a Quesos Villarejo como una de las queserías más destacadas del panorama nacional, con una trayectoria basada en la calidad, la regularidad y el reconocimiento continuado en los principales certámenes del sector.







Contacto

Nombre contacto: Diego Alvarez

Descripción contacto: Quesos Artesanos Villarejo S.L. / Director comercial

Teléfono de contacto: 622237930





Imágenes

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Pie de foto: Entrega del Oro en los Cheese From Spain Awards

Autor: Gourmetquesos