realme GT 8 Pro presenta la primera cámara con módulo intercambiable del mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2025.-

realme rompe con los estándares estéticos de los smartphones insignia y lidera la tendencia del diseño personalizado en la industria móvil

realme ha anunciado hoy un avance revolucionario en el diseño de su próximo buque insignia, realme GT 8 Pro: el primer módulo de cámara intercambiable de la industria. Este nuevo concepto marca el inicio de una nueva era de individualidad en el diseño de los smartphones de gama alta.



En un contexto donde la industria móvil atraviesa una creciente uniformidad estética, realme desafía el status quo en un mercado saturado de diseños de flagships cada vez más homogéneos. El GT 8 Pro introduce el primer módulo de cámara intercambiable del mundo, rompiendo con el rígido concepto de isla de lentes fija que durante años ha limitado la evolución del diseño en los smartphones.



"Los usuarios jóvenes quieren dispositivos que reflejen su personalidad, pero el mercado de los flagships los ha obligado a elegir entre diseños idénticos", afirma Chase Xu, CMO y vicepresidente de realme. "El módulo de cámara intercambiable representa un concepto audazmente diferente. Combina la precisión artesanal con la libertad de personalización, como si se tratara de construir con piezas modulares. No es solo una característica más del producto; es la visión de realme de cómo debe redefinirse el diseño flagship: diverso, personalizable y auténtico para cada usuario".



Esta innovación convierte la cubierta de la lente en un componente fácilmente reemplazable, permitiendo cambiar el aspecto del dispositivo mediante un sencillo proceso manual: basta con desenroscar el módulo original, elegir el nuevo diseño y fijarlo con un clic de bloqueo seguro.



Lo que hace que esta propuesta sea revolucionaria es su rechazo a la lógica del diseño "talla única". El módulo de cámara puede desmontarse y sustituirse por distintos estilos – redondo, cuadrado o con inspiración robótica –, transformando el smartphone en una auténtica declaración de estilo personal. Además, el concepto Color-Mix añade una capa adicional de personalización al GT 8 Pro: en cada versión cromática, el módulo con diseño robótico incluye un tono sutilmente contrastado con el cuerpo del dispositivo, permitiendo reflejar aún más la personalidad del usuario a través del propio hardware.



El diseño exterior del GT 8 Pro combina atractivo visual y funcionalidad práctica, y estará disponible en dos elegantes acabados: Diary White y Urban Blue. Su curvatura fluida, calibrada según la proporción áurea, se complementa con un borde dual 2.5D, que garantiza un agarre seguro y ergonómico. El marco metálico mate y la pantalla plana redondeada ofrecen comodidad incluso durante un uso prolongado, equilibrando la estética con la practicidad diaria.



La sostenibilidad también es un elemento destacado del GT 8 Pro, especialmente visible en su panel trasero de cuero ecológico con textura tipo papel. Fabricado con plásticos y tejidos reciclados, este material ofrece una textura tridimensional única, manteniendo la ligereza, delgadez y durabilidad.



Además, el uso de tintes naturales orgánicos y un revestimiento de silicona orgánica aplicada por pulverización elimina subproductos nocivos, mientras que la pionera tecnología de grabado fotónico Nano-Carving logra una precisión de 0,02 mm. Certificado por el Global Recycled Standard, este enfoque demuestra que la sostenibilidad y la calidad premium pueden coexistir.







Emisor: realme

Contacto

Nombre contacto: ATREVIa

Teléfono de contacto: 915 64 07 25